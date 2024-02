Sis sales de concerts a Barcelona que potser no coneixies

En una escena cultural eminentment dominada pels macrofestivals i els espectacles a gran escala, les sales de concerts resisteixen per oferir un format més reduït i íntim de música en viu. Sovint s'hi programen concerts d'artistes més alternatius, que s'allunyen del mainstream o també ofereixen espais a cantants més emergents.

Barcelona n'és plena, d'aquestes sales, amb tota mena ambients i per a tots els gustos musicals i edats. A continuació us en recomanem sis, algunes de més clàssiques i d'altres més noves com La Deskomunal del barri de Sants, nascuda a finals de l'any 2020 com a resultat d'un projecte cooperatiu.

1. Marula Cafè (Gòtic)

Ubicat al carrer dels Escudellers número 49, el Marula Café és un club força popular on es combina la festa nocturna amb concerts i Jam Sessions. Cada setmana programen sessions de DJ i shows de groove, funk, soul, afro latin, jazz, reggae o boogaloo, entre altres.

2. Sidecar (Gòtic)

La sala Sidecar és força més coneguda dins en el panorama musical barceloní, però potser les generacions més joves no n'han sentit gaire a parlar. Fa més de 40 anys que "sacsegen l'underground" de la capital catalana, amb més de 5.000 concerts programats, sessions de DJs, exposicions o presentacions. Està ubicada a la Plaça Reial i l'horari és de dimecres a dissabte, a partir de les 18h.

Cal esmentar, però, que precisament el fundador i director de Sidecar, Roberto Tierz, s'ha jubilat i ha traspassat el local aquest febrer a uns altres propietaris. La direcció de la sala passarà a ser dels propietaris del Bar Sauvage del Born i hi haurà una petita reforma i certs canvis, però la música no s'aturarà.

3. Continental (Gràcia)

Es tracta d'un bar musical ubicat al carrer Providència número 30, al barri de Gràcia. El tipus de música que hi sona són hits de la dècada dels vuitanta i dels noranta, però també s'hi programen concerts de grups tribut que reten homenatge a velles estrelles com Dire Straits, Jimi Hendrix, John Lennon o Eric Clapton. Està oberta dijous, divendres i dissabte de 23h a 3h de la matinada.



4. El Col·leccionista (Gràcia)

Sense marxar del barri de Gràcia, al carrer del Torrent de les Flors número 46 també hi trobem El Col·leccionista, un altre bar acollidor amb música en directe i Jam Sessions. Igual que l'anterior, obre de dijous a dissabte de les 22h hores a les 3h de la matinada.

5. La Deskomunal (Sants)

La Deskomunal és una cooperativa de treball que neix l'any 2020, però que carrega a l'esquena el bagatge de dos locals reconeguts del barri de Sants, el Koitton Club i el Kop de mà. És un espai cultural i gastronòmic, on tant s'hi pot anar a fer un menú per un preu molt assequible o assistir a un espectacle de música en viu.

Està situada en una de les naus del carrer Tenor Masini i té una capacitat per a unes 200 persones. Durant el dia s'hi pot venir a esmorzar o fer el vermut, però al vespre i a les nits s'hi programen tota mena d'activitats culturals, com concrets, xerrades o presentacions de llibres.

6. La Nau (Poblenou)

La Nau va obrir les portes l'any 2017, després de tota una sèrie de reformes i reacondicionaments de l'espai. Situada al carrer d'Àlaba número 30, al barri del Poblenou, compta amb més de 750 metres quadrats, sis locals d'assaig equipats amb backline i una gran sala de concerts.

S'hi poden escoltar molts gèneres musicals: des del soul i el jazz, passant pel funk, el disco o el boogie, el metal, l'urban o el hip hop. Només cal consultar la seva programació per triar la proposta que més encaixi amb els vostres gustos.