Xavi Sarrià s'acomiada temporalment dels escenaris amb una gira especial

L'artista i cantant valencià Xavi Sarrià ha anunciat que s'acomiada temporalment dels escenaris l'any vinent. Ho farà amb una gira especial sota el lema Música, ràbia i amor i dos concerts únics a València i Barcelona. Sarrià tanca així la seva primera etapa en solitari després de la dissolució del grup que ell mateix va fundar el 1994, Obrint Pas.

"Ara sé que ha arribat l'hora d'una parada", ha indicat Sarrià en un vídeo publicat al seu compte de X (abans Twitter). El cantant s'acomiadarà de forma "temporal" dels escenaris després d'una gira i dos concerts únics el 18 de maig al Palau de les Arts de València, "un espai que volem conquerir i desbordar per deixar ben clar que cap censura ens farà callar ", i el 14 de desembre a la sala Razzmatazz de Barcelona, en un final de gira "acompanyat d'amics i referents", ha detallat.

"Una gira i dos concerts per recordar d'on venim, per renovar-nos, emocionar-nos i sentir que la vida és això: música, ràbia i amor", ha expressat Sarrià, que ha aprofitat per recordar que fa 30 anys va començar a "escriure cançons a la foscor" de la seva habitació, amb "un llapis i una llibreta", com "una manera de volar i escapar de casa meva en flames".

Sarrià va començar la singladura artística el 1994 amb Obrint Pas, conjunt que "va desafiar al boicot institucional" per convertir-se, "contra tot pronòstic", en "un dels grups més populars i internacionals" de la música en valencià. Una trajectòria que va continuar el 2017 en solitari. D'aquesta última etapa n'han sortit dos discos, un dels quals, Causa, ha estat guardonat amb dos premis Carles Santos i un Ovidi Montllor, nou singles, 14 clips de vídeo, un documental i més de 200 concerts.

Després de 30 anys de trajectòria, les cançons de Xavi Sarrià han estat "fonamentals per entendre la música del nostre país" durant les tres dècades en què l'obra del valencià ha posat "banda sonora a diferents generacions". Un llegat que ha contribuït a construir un imaginari basat en la dignificació de la memòria, les arrels, les lluites silenciades i la cultura popular del país.