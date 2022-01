Per segon dia consecutiu, la velocitat de transmissió o taxa Rt de la pandèmia s'incrementa a Catalunya i arriba a l'1,15, de manera que el ritme de contagis torna a accelerar-se i ja s'arriba als 177.000 setmanals, un 19% més dels que hi havia set dies enrere. El més significatiu de les darreres dades facilitades pel Departament de Salut, però, és l'increment de pacients ingressats als hospitals amb Covid-19, que arriben als 2.524, 108 més que dijous. Catalunya no superava els 2.500 ingressats amb coronavirus des de fa gairebé un any, en concret des del 9 de febrer del 2021. Del total, n'hi ha 515 a l'UCI, 12 menys que en l'anterior balanç i, això sí, significativament per sota dels més de 600 que van ser la norma durant el febrer de l'any passat.



La mortalitat torna a situar-se a nivells elevats i, per exemple, la darrera setmana s'han registrat 189 víctimes per l'epidèmia. I des de l'arribada de la Covid-19 ja s'han superat els 25.000 morts -25.002, en concret- a Catalunya. Tot plegat constata que la sisena onada encara no ha assolit el seu pic i, de fet, en les últimes dues setmanes més del 4% s'han contagiat de Covid-19, un volum que supera el 6% si s'amplia el focus en les darreres quatre setmanes. La positivitat de les proves s'apropa al 28% i, per tant, està molt per damunt del 5% fixat com a topall per l'OMS per tenir l'epidèmia sota control. L'únic que avança positivament és la vacunació, amb el 77,1% de la població amb la pauta completa i el 34,6% amb la dosi de reforç.

Dosi de reforç per a les persones de 30 a 39 anys

El Departament de Salut ha obert aquets divendres el calendari de cites per a la dosi de reforç de la vacuna contra la Covid de les persones d'entre 30 i 39 anys. Salut ho ha anunciat després que la Comissió de Salut Pública aprovés aquest mateix dijous la vacunació amb la tercera dosi de les persones d'entre 18 i 39 anys. Catalunya havia fet justament aquesta petició a l'Estat i, un cop atesa, el Departament ha decidit començar per la franja de 30-39. El temps necessari per rebre la dosi de reforç des de l'anterior dosi s'ha reduït de sis a cinc mesos, com també s'havia reclamat des de Salut.