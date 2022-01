Amb l'objectiu de pal·liar la situació de col·lapse que viuen els CAP catalans, el Departament de Salut ha decidit que donarà automàticament l'alta als contagiats de Covid-19 set dies després de la tramitació de la baixa, sempre que no demanin el contrari. Ho ha anunciat la secretària general del Departament, Meritxell Masó, en una roda de premsa celebrada aquest dimecres al matí. En concret, Salut el que farà serà unificar en el mateix tràmit la gestió de la baixa i l'alta. Així, una persona que obtingui un resultat positiu per Covid , un cop el comuniqui a través de les quatre vies possibles, podrà tramitar alhora la baixa mèdica i l'alta diferida per a set dies després. Si passats aquests set dies, o abans, la persona encara presenta símptomes o es troba malament haurà de contactar amb el CAP perquè valori el seu cas.



La número dos de Salut no ha detallat fins quan s'aplicarà aquest sistema però ha assegurat que el departament "té molt clar que aquest és un procediment excepcional i temporal". Ara mateix hi ha a Catalunya 123.406 baixes laborals obertes per Covid-19, una xifra que Masó ha considerat "excepcional". Aquesta mateixa setmana, el conseller, Josep Maria Argimon, ja havia admès que la tramitació de les baixes laborals comportava problemes de gestió importants al CAP en un moment de forta pressió assistencial, en què, per exemple, més de 76.000 persones van passar pels centres d'atenció primària durant el dimarts, 10.000 més que el mateix dia de la setmana passada. Dilluns s'havia arribat als 97.000 pacients, un rècord històric.



En aquest sentit, Jaume Benavent, referent d'Atenció Primària i Salut Comunitària de l'Àrea Assistencial del Servei Català de la Salut, també havia indicat que veia "absurd" que els sanitaris siguin els encarregats de tramitar baixes laborals de curta durada en ple auge de casos.

Els casos encara van a l'alça

Tot i que la taxa Rt acumula dies a la baixa -ara mateix és d'1,08-, els contagis encara van a l'alça i ja s'apropen als 160.000 setmanals, uns 17.000 més que la setmana anterior. La mitjana diària de casos s'apropa als 23.000, amb puntes clarament per sobre dels 30.000. A les UCI hi ha ara mateix 525 persones ingressades amb Covid-19, cinc més que dimarts i la dada més elevada des del 13 d'agost, mentre que en total als hospitals hi ha 2.312 ingressats, 14 menys que el dia anterior.