Reducció accelerada dels contagis, menor pressió als hospitals i, també, descens de la mortalitat. A grans trets, així es pot resumir l'actual situació epidemiològica a Catalunya, que dia rere dia confirma que supera la sisena onada de la pandèmia de la Covid-19. En una setmana en què desapareixen algunes de les principals restriccions que encara es mantenen, com la mascareta a l'aire lliure o el tancament de l'oci nocturn. Catalunya ha registrat 99.149 contagis en els últims set dies amb dades consolidades -entre el 29 de gener i el 4 de febrer-, el que suposa un 61,6% menys dels que hi havia fa dues setmanes, quan va assolir-se el pic de la sisena onada.



La caiguda de casos és molt accelerada, fins al punt que ara mateix la velocitat de transmissió o taxa Rt és de 0,63, el nivell més baix des de l'inici de la pandèmia. Significa que cada 100 positius contagien, de mitjana, 63 persones, de manera que l'epidèmia decreix ràpidament. La incidència acumulada per 100.000 habitants a set dies és de 1.270, el volum més reduït des de finals de desembre. La positivitat de les proves també va a la baixa, mentre que per edats ara mateix la major incidència és entre els 10 i els 19 anys, amb 2.191, però cau en tots els grups. Fa un parell de setmanes, per exemple, entre els 0 i 9 anys era de 7.620.



Paral·lelament, la pressió assistencial també va a la baixa i ara mateix hi ha 2.727 persones ingressades als hospitals amb Covid-19, 275 menys que fa només una setmana. A les UCI n'hi ha 396 i per segon dia consecutiu s'està per sota de les 400, un fet que no es donava des de Nadal. A més a més, també cau la mortalitat i en els últims set dies amb dades definitives s'han confirmat 180 víctimes, gairebé la meitat que les 316 de l'anterior. Finalment, la vacunació avança novament a ritme lent i ara mateix el 77,6% de la població té la pauta completa i el 43,8% la dosi de reforç.