El Govern no contempla prorrogar el toc de queda més enllà del 21 de gener si es confirma una millora de la pandèmia. La portaveu de l'executiu català, Patrícia Plaja, ha explicat que les xifres de contagis continuen sent "desorbitades", especialment per la incidència de la variant òmicron, però ha apuntat que s'observa una desacceleració i indicis d'una futura millora. Per això, si aquests indicis es confirmen, el Govern no plantejarà prorrogar el confinament nocturn vigent actualment d'1 a 6 del matí. Plaja ha afegit però que no es pot plantejar una flexibilització generalitzada de les restriccions i ha defensat que es començarà per aquesta mesura ja que és la més invasiva.



Segons les darreres dades de Salut, la darrera setmana amb dades definitives -de l'1 al 7 de gener- s'han confirmat 147.278 contagis a Catalunya, una xifra lleugerament superior als 138.499 de l'anterior. En qualsevol cas, però, el ritme de creixement s'ha frenat i ara mateix la velocitat de transmissió o taxa Rt és d'1,09, el nivell més baix des de fa setmanes i a punt de situar-se per sota de l'1, nivell a partir del qual els contagis començarien a decaure.



Amb tot, la pressió hospitalària segueix a l'alça, amb 2.290 persones ingressades als hospitals amb Covid-19 -32 més que ahir i la dada més alta des de l'1 d'agost-, de les quals 520 estan a l'UCI -20 més que dilluns i un registre inèdit des del 16 d'agost-. La vacunació avança i ja hi ha gairebé un terç de la població (32,1%) que ha rebut la dosi de reforç, mentre que el 76,9% dels catalans té la pauta completa.