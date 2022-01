Tot i que el creixement desbocat de casos de coronavirus s'ha frenat els darrers dies -i tot apunta que ben aviat s'entrarà en una fase de decreixement-, el volum de contagis que registra Catalunya segueix marcant rècords des de l'inici de la pandèmia. Així, només en les darreres quatre setmanes, gairebé el 6% dels catalans han donat positiu de Covid-19, ja sigui via PCR o test d'antígens.



En concret, les dues últimes setmanes amb dades definitives -del 24 de desembre al 6 de gener- s'han registrat 274.249 contagis, el que equival a més del 3,5% de la població del Principat. I les dues setmanes anteriors -del 10 al 23 de desembre- els contagis van ascendir a 111.678, l'equivalent a una mica més de l'1,4% dels catalans. Ras i curt, en quatre setmanes s'han confirmat 385.927 contagis -el 5,9% de la població-, una xifra inèdita des de l'arribada de la Covid-19.



Que la corba de creixement de casos s'ha aplanat ho demostra el fet que si la setmana passada es van sumar 135.511 casos, en l'actual se n'han acumulat 138.738, és a dir, gairebé els mateixos. De fet, la velocitat de transmissió o taxa Rt se situa en l'1,12, el nivell més baix des de finals d'octubre i, sobretot, ben a prop de l'1, per sota del qual els contagis van de baixada.



Ara bé, l'elevada transmissibilitat de l'òmicron també ha generat una forta pressió assistencial, ja que ara mateix hi ha a Catalunya 2.232 persones ingressades als hospitals amb Covid-19, el nivell més alt des de l'1 d'agost, de les quals n'hi ha 500 a l'UCI, una dada que tampoc es veia des del mateix agost. La mortalitat s'ha reduït lleugerament els darrers dies i s'ha passat d'unes 150 o 160 morts a la setmana a poc més de 100. En aquest sentit, la vacunació segueix avançant, amb el 76,8% de la població amb la pauta completa -i el 30,7% dels infants de 5 a 11 anys amb la primera dosi- i el 31,4% ja amb la dosi de reforç.

El Govern espanyol regularà el preu dels tests d'antígens

D'altra banda, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns que el Govern espanyol intervindrà per baixar el preu dels tests d'antígens i que també s'està estudiant una nova avaluació sobre l'evolució de la Covid-19. Alhora, ha avançat que al gener Espanya comprarà 344.000 dosis dels antivirals orals que està fabricant Pfizer i que, segons ha dit, "redueixen en un 88% la possibilitat d'hospitalització dels malalts vulnerables".