Sánchez lamenta la polémica por las palabras de Garzón y defiende la calidad del sector cárnico

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que lamenta la polémica que se ha generado por las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre las macrogranjas, aunque sí quiso defender "la extraordinaria calidad del sector cárnico de nuestro país", dijo.

Sánchez, en una entrevista en la Cadena Ser, dio a entender que no entra en sus planes la destitución de Garzón y no quiso desvelar si ha hablado con él tras sus declaraciones, pero sí quiso señalar que esta polémica no se comparece con la acción que está haciendo el Gobierno en este sector y en otros del sector primario.

A Sánchez, a quien se le vio visiblemente incómodo con este asunto, esquivó una y otra vez cualquier critica directa a su ministro, y se limitó reiterar. "Ya lo digo todo al decir que lamento esta polémica".

Además, Sánchez anunció que el Gobierno intervendrá para bajar el precio de los test de antígenos y que también se está estudiando una nueva evaluación sobre la evolución de la covid-19. Asimismo, el presidente del Gobierno avanzó que en enero España comprará 344.000 dosis de los antivirales orales que está fabricando Pfizer y que, según dijo, "reducen en un 88 por ciento la posibilidad de hospitalización de los enfermos vulnerables".



Sánchez anuncia que en enero se comprarán 344.000 dosis de antigripales orales

El presidente del Gobierno volvió a defender la reforma laboral y a pedir a los grupos parlamentarios su apoyo a la convalidación del decreto ley, incluido al PP, aunque acusó a la formación de Pablo Casado de estar ejerciendo "el negacionismo político".

En este sentido recordó que el PP mantiene el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por lo que volvió a pedir a este partido, al menos, tres cosas: "El cumplimiento del deber constitucional, el respeto al dialogo social, y un mínimo de rigor y de educación a la hora de hacer política".

También se refirió el presidente del Gobierno a la necesidad de afrontar una amplia reforma fiscal este año, dando por hecho que la llevará adelante con un propósito claro: "Si queremos justicia social, tiene que haber justicia fiscal", afirmó.