La situació crítica de la pandèmia a Madrid força una trobada entre Sánchez i Ayuso

La situació crítica de la pandèmia a la comunitat de Madrid ha forçat a què el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, hagi ofert una reunió a la presidenta autonòmica, Isabel Díaz Ayuso, per a abordar i gestionar la crisi. L'oferiment de Sánchez, que ha fet per carta, arriba escasses hores després que el vicepresident de la comunitat, Ignacio Aguado, reconegués la incapacitat del Govern regional per a lluitar de manera efectiva contra la pandèmia sense l'ajuda de l'Executiu estatal. "Necessitem que s'impliqui", va dir. Sánchez s'ha ofert a visitar Ayuso a la seu de la Presidència regional, a la Puerta del Sol, "com més aviat millor".

Sánchez s'ofereix per a "estudiar conjuntament" com reforçar els "esforços" de l'Executiu regional amb els "mitjans" del Govern espanyol

En concret, i a la vista de l'"evolució" de la pandèmia, Sánchez considera "capital" reforçar "els mecanismes de cogovernança", per a "complementar els esforços i mitjans que ja està desplegant" el Govern de Madrid. En la mateixa línia, el president del Govern espanyol s'ofereix per a "estudiar conjuntament" la manera de "reforçar" els esforços de l'Executiu d'Ayuso, amb els "mitjans" que pugui aportar el Govern estatal, per a superar com més aviat millor "els moments crítics que travessa la regió, en benefici dels ciutadans".



Per part seva, Ayuso ha trigat escassos minuts a acceptar l'oferta de Sánchez, si bé ha aprofitat per a retreure-li que la Comunitat ha estat "massa temps sola" i que no hagi accedit a reunir-se amb ella fins avui. "Celebro que el president del Govern accedeixi per fi a reunir-se amb mi", etzibava Ayuso des del seu perfil a Twitter.

Les últimes setmanes, i mentre els casos es disparaven a la regió, Ayuso ha continuat carregant contra l'Executiu espanyol, alternant aquesta crítica amb alguns anuncis del seu Govern que posteriorment es veien rectificats o matisats. L'últim va tenir lloc aquest dimecres, arran del possible confinament d'algunes ciutats i barris de la comunitat. Per contra, Sánchez sosté a la seva carta que actuar "en cooperació amb totes les administracions" és "de màxima importància". És aquesta la disposició "que ha inspirat la tasca de tots els departaments de l'Executiu des que es va iniciar la pandèmia", sentencia.