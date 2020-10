El sobiranisme català exigeix que es posi fi a la persecució política

L'operació de la Guàrdia Civil contra empresaris propers al procés ha desencadenat un ampli moviment de reaccions de denuncia per part de forces sobiranistes i dels seus representants.



Els diputats i diputades dels grups de JxCat, ERC i la CUP han decidit abandonar les comissions del Parlament per protestar contra les detencions realitzades aquest dimecres de persones com Oriol Soler, Josep Lluís Alay, David Madí o Xavier Vinyals, en el marc d'una operació tutelada pel jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, amb secret d'actuacions.

"Prou muntatges per criminalitzar l'independentisme. El conflicte necessita una solució política que desactivi la repressió policial i judicial: amnistia i autodeterminació!", ha manifestat el president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent.



La portaveu de JxCat, Laura Borràs, ha adreçat una primera protesta al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, des del seu escó al Congrés dels Diputats, durant la sessió de control. A través de xarxes ha afirmat que la "repressió" és el camí que han triat per acabar amb l'independentisme. "Busquen excuses però els fets són inapel·lables", ha afegit. Borràs ha fet una crida per fer un "front comú fent ús de la força democràtica" a les institucions i una "pressió cívica" al carrer. Si no és així, ha advertit, "no hi ha futur".

"Prou detencions de matinada, prou persecució política", ha exigit la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, en un missatge a tarvés de xarxes socials. L'independentisme vol resoldre el conflicte "democràticament", i per això ha tornat a demanar l'amnistia i l'autodeterminació, ha assegurat. "Justícia i urnes", ha reclamat.

El Consell per la República també ha denunciat que l'operació de la Guàrdia Civil contra empresaris propers al procés és una acció "infame contra l'independentisme". En un missatge a les xarxes socials, l'entitat que presideix Carles Puigdemont ha expressat aquest dimecres la seva "màxima solidaritat" amb els detinguts en l'operatiu. "Mai podran aturar les ganes de llibertat de tot un poble", ha proclamat el Consell.



El propi Puigdemont ha denunciat l'operació com un acte de persecució política: "Intenten la mort política i civil de l'independentisme perquè tres anys després de la declaració d'independència continuem lluitant per una causa justa i democràtica", ha afirmat en un missatge a les xarxes socials.



Des de la presó, el president d'ERC, Oriol Junqueras, ha afirmat que la "repressió" contra l'independentisme no té aturador però ha assegurat que el moviment independentista no defallirà. "Per la llibertat, la justícia social i la república catalana. El meu suport a les persones detingudes", ha manifestat.

L'oposició espanyolista justifica les detencions

El líder de Cs i cap de l'oposició, Carlos Carrizosa, ha vinculat l'operació de la Guàrdia Civil amb la "vella trama del 3%". En una entrevista a La Xarxa, Carrizosa ha considerat "evident" que l'independentisme no se sosté d'aportacions voluntàries sinó a través d'empresaris a qui l'Administració adjudica contractes a canvi de finançar el moviment independentista. En aquest sentit, ha considerat que "s'ha muntat una trama per afavorir el moviment independentista".



Ha acusat l'Administració catalana de "formidable màquina de produir diner negre". Les empreses "normals", "no financen el procés".



"Valent-se de l'administració donen contractes i els empresaris paguen els viatges i el lloguer de Waterloo, ha afirmat.