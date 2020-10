Detenen Xavier Vendrell, David Madí, Josep Alay i Oriol Soler en una operació policial, acusats d'impulsar el Procés

Nova operació judicial i policial contra l'independentisme. Segons han difós diversos mitjans de comunicació i ha confirmat Públic, la Guàrdia Civil ha posat en marxa a primera hora d'aquest dimecres un operatiu en què s'han produït nombrosos registres i en què suposadament s'hauria detingut els expolítics i empresaris Xavier Vendrell, David Madí i Oriol Soler. També estaria detingut Josep Alay, en l'actualitat cap de l'oficina d'expresident de Carles Puigdemont, segons ha confirmat el president de la Generalitat inhabilitat, Quim Torra.

Diverses informacions apunten que hi hauria imputats, es desconeix si detinguts, altres persones com el president de la Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes, Xavier Vinyals i fins a una desena més d'afectats. Entre ells els empresaris anoiencs Antoni Fusté i Roc Aguilera, l'alcalde de Cabrera de Mar, Jordi Mir o l'alt càrrec del Govern, Pilar Contreras. Es preveu que hi hagi fins a una vintena de detencions o imputacions. El desplegament de la Guardia Civil inclou més de trenta registres i escorcolls en diversos punts de Catalunya, entre els quals Públic ha pogut confirmar el domicili particular d'Oriol Soler a Igualada, segons explica la seva parella, l'exdiputada d'ERC, vicepresidenta d'Òmnium i periodista, Marina Llansana.

Segons aquests mitjans, l'epicentre de la investigació és el finançament d'algunes estructures que van permetre fer el referèndum de l'1-O i l'estructura amb què compta l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont a Brussel·les, així com la vinculació amb l'organització Tsunami Democràtic, que va protagonitzar algunes de les principals protestes contra la sentència de l'1-O com la de l'aeroport del Prat o el tall de la frontera francesa a la Junquera. Tot i que aquest últim punt no està confirmat que s'inclogui en l'operació policial. Les investigacions podrien arrencar a fets produïts des del 2016, relacionats amb subvencions a presumptament irregulars en l'entorn de CDC que el 2018 va provocar registres en l'entorn de la Diputació de Barcelona i de la secretaria General de l'Esport posteriorment. El 2016 encara no s'havia iniciat el procés pel referèndum de l'1-O ni evidentment existia Tsunami Democràtic. Però aquestes investigacions van incloure escoltes telefòniques que vincularien els actuals detinguts amb diversos aspectes del Procés, com finançament d'activitats relacionades amb l'1-O, i amb l'estructura de l'expresident Puigdemont a Waterloo o amb Tsunami Democràtic.

Segons ha transcendit se'ls imputaria delictes de malversació, blanqueig de capitals, i prevaricació. Aquestes tres imputacions han estat confirmades per aquest diari però s'especula amb què també hi hagi el de desordres públics pels fets relatius a Tsunami Democràtic. L'operació està ordenada pel jutjat número 1 de Barcelona.

Personatges rellevants de la política i la societat catalana

Xavier Vendrell és un exdirigent d'Esquerra Republicana que va ocupar el càrrec de secretari general i secretari d'organització durant l'etapa que Joan Puigcercós va presidir el partit abans de l'arribada d'Oriol Junqueras a la presidència. També va ser conseller de Governació durant un període breu. Des de fa deu anys es dedica a l'empresa privada com empresari. David Madí va ser ex alt càrrec de CDC i va ocupar el càrrec de Secretari de Comunicació del Govern de la Generalitat. Madí és un conegut empresari, actualment alt càrrec d'una gran empresa multinacional catalana, amb importants influències polítiques en l'entorn de l'antiga CDC i ara JxCat. L'editor Oriol Soler és també una figura coneguda de la societat catalana, exmilitant de l'esquerra independentista i en els darrers anys més vinculat a ERC com a figura independent. Tots tres van assessorar en diversos aspectes al Govern de la Generalitat presidit per Carles Puigdemont durant l'etapa de l'1-O, participant en un grup que popularment es va conèixer com estat major del referèndum. Especialment en temes comunicatius i altres aspectes d'orientació de les tasques relatives al projecte polític del Govern de Junts pel Sí.