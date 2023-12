Somescola denuncia "instrumentalització" i "ús partidista" de la missió europea per la immersió lingüística

La plataforma Somescola ha denunciat aquest dimarts la "instrumentalització" de les institucions europees i l'ús "partidista" de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu (PETI) per avaluar la immersió lingüística als centres educatius catalans. L'entitat ha criticat la "falta de parcialitat" dels eurodiputats que en formen part, ja que únicament representen formacions de dreta i d'extrema dreta, amb l'excepció de la republicana Diana Riba, que justament ha volgut fiscalitzar la feina de la delegació.

Coincidint poc després de conèixer els mals resultats catalans de l'informe PISA, la missió d'eurodiputats s'està reunint aquesta setmana amb famílies, mestres o representants de la judicatura i les institucions, entre altres. Des de la plataforma sostenen que l'agenda de reunions ha exclòs "deliberadament" les federacions de famílies de l'escola pública i concertada. L'organització ha aprofitat per fer entrega als eurodiputats d'un plec de "dades objectives".

En un manifest conjunt, les entitats que formen Somescola han assegurat que els partits que des de l'inici s'han oposat al sistema "intenten imposar per la via judicial i mediàtica" la seva ideologia, veient que no tenen el suport suficient. L'entitat assegura que aquest model d'escola catalana "no té res a amagar" i les escoles catalanes "estan molt tranquil·les", i s'ha ofert a reunir-se amb qualsevol organisme que vulgui estudiar-lo.

La portaveu de la Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes d'estudis sufragats amb fons públics no universitaris de Catalunya (FAPAES), Patri Sarrias, ha apuntat que l'agenda de la missió era "esbiaixada" i amb voluntat "propagandística": "S'han reunit amb sis famílies contràries a la immersió i han exclòs les federacions de l'escola pública i concertada, que representen milers de famílies". Sarrias creu que la immensa majoria de famílies "no tenen cap mena de problema amb el català a l'escola".

"Veiem que és un debat ideològic que no està dins del debat educatiu", ha afegit la portaveu de la Confederació Cristiana d'Associacions de Pares d'Alumnes de Catalunya (CCAPAC), Mar Pla. "És un model d'èxit que ha permès que independentment del teu origen la segregació lingüística no existeixi", ha defensat. "Estem segurs que la veritat i els valors pedagògics prevaldran", ha afegit.

USTEC parla de "pantomima"

El sindicat de mestres USTEC-STEs ja havia titllat ahir de "pantomima" la seva reunió amb la missió d'eurodiputats. La portaveu Iolanda Segura va dir que ja venien "amb la lliçó molt estipulada" assegurant que a Catalunya "aquest model és perjudicial pels aprenentatges". En la reunió ja es va dir que la immersió "és la causa dels mals resultats de l'informe PISA", va dir, lamentant que vinguessin "amb les conclusions" i que només els han escoltat perquè tenien "interès" a posar-los nerviosos amb preguntes amb to "acusatiu".

Ronda de reunions

Després de reunir-se dilluns amb els peticionaris de l'Assemblea por una Escuela Bilingüe, amb diversos pares i amb USTEC-STEs, aquest dimarts la missió ha continuat les reunions. S'ha trobat amb el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), José María Barrientos, i ha visitat dues escoles del Prat de Llobregat on s'aplica el 25% de classes en castellà. A la tarda s'han reunit amb la Fundació Bofill i l'associació Docentes Libres, així com amb la consellera d'Educació, Anna Simó, el Consell Escolar o la Inspecció, entre d'altres. Dimecres es reuniran a l'Oficina del Síndic de Greuges i faran una roda de premsa per valorar el conjunt de la visita.