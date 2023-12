Una missió de l'Eurocambra visitarà dues escoles al Baix Llobregat per analitzar la immersió lingüística

La missió del comitè de Peticions del Parlament Europeu encarregada d'analitzar el sistema d'immersió lingüística a Catalunya vindrà de dilluns a dimecres per reunir-se amb les associacions que han acusat el sistema d'estar esbiaixat, amb famílies, mestres o representants de la judicatura i les institucions, entre altres.



La delegació enviada començarà amb reunions amb els peticionaris de l'Assemblea por una Escuela Bilingüe (AEB) que van portar la situació de la immersió lingüística a l'Eurocambra el 2017, i amb pares "afectats" pel model d'ensenyament a Catalunya. En el mateix dia es reunirà amb Iolanda Segura, del sindicat de mestres USTEC-STEs.



L'endemà serà el torn del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), José María Barrientos. Més tard, la delegació del comitè de Peticions visitarà dues escoles del Prat de Llobregat: el Centre d'Educació Especial Can Rigol i l'Institut Salvador Dalí, on s'aplica el 25% de classes en castellà.



Fonts dels eurodiputats verds asseguren que l'agenda de reunions de la missió a Catalunya no està "equilibrada" perquè només visiten dos centres del Baix Llobregat amb una realitat molt concreta.



A la tarda es reuniran amb la Fundació Bofill i l'associació Docentes Libres, i mantindran una reunió amb la consellera d'Educació, Anna Simó, el Consell Escolar o la Inspecció, entre altres. Finalment, dimecres es reuniran amb l'Oficina del Síndic de Greuges i faran una roda de premsa per valorar el conjunt de la visita.

La delegació que serà a Catalunya inclou 12 membres, però només sis són oficialment de la missió del comitè de Peticions. La majoria són de la dreta, la ultradreta o el grup liberal.

Un ús "partidista" del comitè

Fa temps que els socialdemòcrates, els verds, l'esquerra unitària i els no-adscrits de Junts denuncien a l'Eurocambra que la presidenta de Peticions, Dolors Montserrat, diputada del Partit Popular, fa un "ús partidista" del comitè, sobretot pel que fa a la llengua catalana o al conflicte amb l'Estat espanyol.



Els episodis de denúncia han estat reiterats. L'any 2020 diversos eurodiputats van enviar una carta a l'anterior president del Parlament Europeu, David Sassoli, per denunciar la situació; mentre que aquest febrer altres diputats van marxar de la sala del comitè de Peticions durant un debat sobre la immersió perquè, segons deien, només hi participaven experts d'una part. Durant aquella discussió, alguns d'aquests experts van demanar aplicar un "155 educatiu" i van assegurar que s'estava "perseguint" als castellanoparlants.



Els partits insisteixen ara que la petició que va obrir AEB l'any 2017 ja s'hauria d'haver tancat, perquè, tal com la Comissió Europea ha reconegut en diverses ocasions, el Comitè de Peticions no té "competències en aquest àmbit".

Des de Catalunya també s'ha denunciat el biaix: aquest divendres Plataforma per la Llengua va enviar una carta a Roberta Metsola per queixar-se de l'ús "partidista" que fa servir Dolors Montserrat.