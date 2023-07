El TSJC només veu viable el model d'immersió lingüística si es permet a les famílies triar la llengua

Un dia després de l'anunci del Govern de posar en marxa el nou decret llei d'usos lingüístics per blindar el català a les escoles, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha fet públic el seu posicionament sobre el model d'immersió lingüística català. Els magistrats consideren que és "inconstitucional" i que "només seria viable" en el cas que les famílies poguessin triar entre escolaritzar els seus fills o bé exclusivament en llengua catalana o bé en castellà en un centre públic. Un model similar al del País Basc.

"La immersió lingüística només seria viable si les famílies poguéssin escollir entre llengua catalana o castellana"

Ho diu en l'argumentació de les sentències que ja va avançar la setmana passada, en què va ordenar fer una assignatura troncal en castellà en tres centres de Catalunya, a banda de la de llengua castellana. Per fer-ho, es basa en les seves pròpies sentències anteriors, que alhora es basen en dictàmens previs del Tribunal Constitucional sobre la matèria i que partien de la sentència de l'Estatut del 2010.

El tribunal diu que la presència del castellà és "insuficient" i "no adequada" en els centres escolars afectats. També diu que la llei 8/22 i el decret llei que establien el català com a llengua vehicular i el castellà com a llengua curricular són inconstitucionals.

No obstant, en aquest cas no es planteja l'aplicació de la sentència a tot el sistema educatiu, sinó només als casos concrets dels alumnes que ho han reclamat, i per això no cal presentar una qüestió d'inconstitucionalitat, com sí que va passar amb les reclamacions que pretenien aplicar el 25% de castellà a tot el sistema.

Educació critica que el TSJC entri en campanya

El tribunal també diu que els alumnes que passen només un temps a Catalunya tenen dret a ser escolaritzats en castellà. "Existeixen situacions de mobilitat d'alumnes que només estan transitòriament en el sistema educatiu català, i per això no poden crear-se etapes educatives d'immersió que puguin perjudicar aquests alumnes", escriu en el text.

"El TSJC ha volgut entrar en campanya"

La sentència del TSJC no és ferma i la consellera d'Educació, Anna Simó, ja ha anunciat que la recorreran al Tribunal Suprem. També ha criticat que el tribunal hagi comunicat les noves sentències en plena campanya electoral per voler influir en el resultat de les eleccions. També ha acusat els magistrats d'"excedir-se" en les seves funcions.

També ho ha denunciat Òmnium Cultural, que ha dit a través d'un tuit que el TSJC "torna a fer d'activista contra la llengua i ataca els consensos de la comunitat educativa i del model d'escola que defensem a Catalunya". "La societat civil hi serem per defensar la llengua", ha assegurat.



Malgrat el posicionament del TSJC, caldrà esperar la sentència del Tribunal Constitucional (TC) sobre la llei i el decret llei que van impulsar el Govern i el Parlament el 2022 per blindar la immersió lingüística a les escoles.