Més català als CAP, les residències o les autoescoles: les 100 mesures del Govern per promoure la llengua

Garantir l'ús del català a la consulta mèdica, a les residències de gent gran o durant els examens de conduir són només tres de les propostes del Govern per promoure l'ús de la llengua. Després d'un Consell extraordinari a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) per tractar la situació "preocupant" del català, el president Pere Aragonès ha anunciat una bateria de 100 mesures que es començaran a aplicar de manera "immediata". L'objectiu és revertir la disminució de l'ús de la llengua i es revisarà cada tres mesos el seu compliment. "Volem fer arribar el català a tot arreu, sense haver-nos de justificar per utilitzar la nostra llengua", ha afirmat el president.

El Govern s'ha reunit de manera extraordinària a la seu de l'IEC

En una compareixença als mitjans acompanyat de la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, Aragonès ha remarcat que l'objectiu és "fer arribar el català a tot arreu" després que durant un temps no hagi estat al centre de les prioritats polítiques. "No hi ha temps per perdre, hi ha accions que s'han de portar a terme ja", ha afirmat.

L'últim informe de Plataforma per la Llengua alertava que la meitat de catalanoparlants no consideren una amenaça canviar de llengua, tot i que el creixement dels usos bilingües ha implicat a la pràctica un descens en l'ús del català. En aquest context, el Govern està ultimant els serrells del Pacte Nacional per la Llengua, que espera signar a principis de 2023.

Salut, Educació i l'audiovisual, entre les prioritats

Les mesures anunciades aquest dimarts impliquen tots els Departaments de la Generalitat, que han fet una diagnosi dels principals punts que cal reforçar en cada àmbit. Salut impulsarà un pla per augmentar el coneixement de català dels professionals sanitaris i poder garantir així als usuaris els seus drets lingüístics. Actualment ja hi ha en marxa un pla pilot a l'Hospital Clínic que s'espera generaliztar a la resta de centres. Incrementar els cursos pel personal de l'ICS és una altra de les accions que es farà.

Educació acompanyarà 700 centres l'any per incrementar l'ús del català

Un altre canvi és que el Govern permetrà a les empreses multades per infraccions lingüístiques substituir les sancions per la inversió en formació de la llengua del seu personal. La revisió del Codi de Consum per garantir la igualtat de català i castellà és també una de les mesures que afecta el Departament d'Empresa.



El català a l'escola ha sigut un dels temes candents de l'últim any. L'estratègia del Govern per blindar la llengua i evitar l'aplicació de la sentència del 25% de castellà a les aules sembla que resisteix, tot i que ara està en mans del Tribunal Constitucional.

Part de les noves mesures inclouen més formació dins del màster de professorat de Secundària per gestionar les noves situacions lingüístiques a l'escola, acompanyar 700 centres l'any per incrementar l'ús del català i avaluar-ne el domini oral dels alumnes a 6è de Primària i 4t d'ESO. També el requisit que tots els docents tinguin el nivell C2 pel curs 2024-2025.

Subvenció de cinc sèries i pel·lícules de gran format

En el sector audiovisual, una altra de les prioritats del Govern, Garriga ha destacat la promoció de contingut en català i ha anunciat la subvenció de cinc pel·lícules i cinc sèries de gran format aquest any, que esperen mantenir en els propers anys. "És una política imprescindible que té un impacte directe, especialment en la gent jove", ha destacat Aragonès.



També s'impulsarà la creació de material de seguretat viària i relacionat amb els exàmens de conduir en català, i es reclamarà que els testos es puguin fer directament en aquesta llengua sense haver-ho de demanar, com fins ara. A més, Interior impulsarà una enquesta a Mossos, Bombers i Agents Rurals per avaluar quin ús fan del català.

Interior enquestarà Bombers, Mossos i Agents Rurals sobre l'ús de la llengua

El cost de les mesures serà assumit per cada conselleria, tot i que Aragonès ha remarcat que el millor pel seu desplegament és que s'aprovin els pressupostos, actualment en negociació amb Comuns, Junts i finalment, també PSC.



Impulsar el català en el camp assistencial, com les residències de gent gran o els centres per a persones amb discapacitat també és una de les accions plantejades. Igualtat ja ha posat en marxa una estratègia per promoure l'adaptació al català de neologismes com feminicidi, trans o cisgènere, ja acceptades per l'IEC.



Entre les altres mesures, destaca un estudi per avaluar la situació de l'etiquetatge de productes alimentaris en català o seguir treballant pel reconeixement oficial de la llengua a la Unió Europea.