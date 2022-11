El 50,9% de catalanoparlants creu que canviar de llengua no és una amenaça per al català, segons l'InformeCAT 2022

El 50,9% de catalanoparlants creu que canviar de llengua no és una amenaça per al català. Aquesta és una de les dades que recull l'InformeCAT 2022 que ha presentat la Plataforma per la Llengua i que mostra 50 dades significatives sobre l'estat del català. "Un error important", diu el president de l'entitat Òscar Escuder, que demana "més consciència lingüística als parlants". "És imprescindible que la gent prengui consciència de la importància de fer servir el català, no només en les interaccions socials sinó també en la relació amb les empreses", ha destacat.

Només els votants de Junts, CUP i ERC consideren que la submissió lingüística és un problema, els de la resta de partits no (el PSC, comuns, el PP, Vox i Cs).

Realitzat a partir de fonts oficials i d'estudis d'elaboració pròpia, l'informe també conclou que 8 de cada 10 residents a Catalunya estan d'acord amb el model escolar de vehicularitat única del català, tal com ja va constatar una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió, o que la meitat d'advocats catalans (57,3 %) no fan servir mai el català davant els tribunals.

La transmissió intergeneracional del català

Com revela la darrera Enquesta d’usos lingüístics de la població 2018, els habitants de Catalunya parlen més català amb els fills que no pas amb els pares. Així, si el 36% el fa servir amb els pares, el percentatge creix fins al 53,6 % a l'hora de parlar amb el fill més gran. En altres territoris de l'Estat, aquesta transmissió intergeneracional és molt menor. A Catalunya, el 81,9% dels ciutadans amb algun avi catalanoparlant són parlants de català habituals. En canvi, al País Valencià només mantenen el català com a llengua d'ús habitual el 62% dels ciutadans que tenen avis catalanoparlants. A les Illes Balears, un 78%.



El català a les plataformes

L'InformeCAT 2022 apunta que encara hi ha un 42,4% dels webs de l'administració de l'Estat que diferencien entre "català" i "valencià" com si fossin idiomes diferents. Aquesta és una dada pròpia de Plataforma extreta a partir d'una observació dels portals oficials de l'Estat feta durant el mes de novembre.

Per altra banda, segons el document, només l'1,9 % de les grans marques fan servir el català a les publicacions d'Instagram i, en molts casos, les mateixes xarxes socials exclouen el català dels idiomes disponibles. De les 10 aplicacions més descarregades arreu del món durant el 2021, només 3 tenen una versió íntegra en català: Facebook, WhatsApp i Telegram.

A més, segons una enquesta de l'empresa GESOP encarregada per Plataforma per la Llengua, només el 32% dels habitants de Catalunya té el mòbil configurat en català, un percentatge inferior al del total de catalanoparlants.



El català a les biblioteques

L'informe també conclou que només 1 de cada 4 llibres de les biblioteques públiques de Catalunya són en català. En concret, segons el catàleg de biblioteques Atena, que unifica el catàleg dels equipaments del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, un 24,8% dels llibres són en català, mentre que el percentatge d'obres en castellà puja fins al 63,6%.