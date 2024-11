Sopa de Cabra publica 'Ànima', amb la col·laboració d'artistes com Santi Balmes, Triquell o Clara Peya

Després de gairebé cinc anys sense presentar nou disc, Sopa de Cabra torna amb Ànima (Promo Arts Music), el seu 17è treball entre discos d'estudi i de directes. En aquest àlbum, el grup surt de la seva zona de confort per treballar cadascuna de les cançons amb un músic diferent. En total són vuit cançons amb la participació de nou col·laboradors: Sidonie, Santi Balmes, Triquell, Beth, Clara Peya, Xarim Aresté, Pol Batlle, Anaïs Vila i Yolanda Sey, i de set productors.

En una entrevista amb l'ACN, el cantant Gerard Quintana afirma que s'han "desprès d'ego i d'aquella ànsia de ser, fins i tot per damunt de l'obra". Sopa de Cabra presentarà el disc en una gira de nou concerts que s'iniciarà dimarts vinent al Palau de la Música i que passarà per Andorra, Girona (Temporada Alta), Lleida, Manresa, Mallorca, Vic i Reus.

Els primers concerts programats els pròxims mesos ja han exhaurit les entrades o n'ofereixen les últimes. Aquestes actuacions comptaran amb un disseny i repertori especial, on s'interpretarà íntegrament el nou disc comptant amb alguns dels col·laboradors que han participat al nou àlbum.

Proposta musical de Josep Thió i lletra de Gerard Quintana

Els plantejaments als col·laboradors partien d'una maqueta amb una proposta musical de Josep Thió i lletra de Gerard Quintana. Posteriorment s'obria un procés amb cada músic convidat a participar tant en la proposta musical com en la lletra. Thió manifesta, en declaracions a l'ACN, que una de les coses més importants de l'àlbum ha estat la tria de les persones i la cançó que creien que s'adeia a ells. "Ens hem posat molt a la seva disposició i que se sentissin còmodes".

Quintana recalca que ha estat genial treballar amb altres companys per construir les cançons junts. Considera que és un exercici de "deixar de tenir el control en certa manera i compartir-lo i que ha estat molt bé per no caure en el que pot passar amb el temps i l'edat que és a tenir-ho tot previst, controlat i pautat. Ha estat revitalitzador", afegeix.

Quintana considera que fa 40 anys hauria estat impossible fer el disc Ànima perquè en aquell moment "tothom era molt gelós de la cançó i de ser-hi present i formar-ne part i ara hi ha una actitud més despresa i pots compartir el control d'allò que fas".

Els temes que recorren el disc tracten, entre d'altres, sobre l'amor, la incertesa, la urgència de la vida, la necessitat de passar pàgina o els canvis. L'àlbum té musicalment una base de pop rock amb influències d'altres estils com el soul, el blues o el country. Quintana apunta que el concepte d'ànima que dona títol al disc "és allò que queda quan ho treus tot, quan treus tot allò efímer i transitori".