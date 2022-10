SOS del petit comerç: el 27% de botigues té problemes de liquiditat i el 5% es planteja tancar

La patronal de les petites i mitjanes empreses Pimec ha alertat aquest divendres de la "situació problemàtica greu" que pot encarar el comerç si la inflació no millora després de les festes de Nadal. Segons una enquesta elaborada amb més de 300 representants del sector, un 27% dels establiments té ja problemes de liquiditat, mentre que gairebé un 5% es planteja tancar el seu negoci.

"El cost de l'energia ens està destrossant veritablement els marges i els beneficis. Estem en un moment delicat", ha assegurat en una roda de premsa el president de Pimec Comerç, Àlex Goñi. Així mateix, l'organització empresarial ha avisat que el sector és "altament sensible" i capta amb anticipació qualsevol element de caràcter econòmic o social que succeeixi.

"Quan hi ha por, incertesa, es retreu el comerç"

"Quan hi ha por, incertesa, es retreu el comerç", ha explicat Goñi abans d'anticipar que si el Nadal "no funciona" els mesos posteriors poden ser encara més complicats. "Els marges cada cop són més petits", ha agregat abans d'apuntar que el sector manté l'esperança en la campanya nadalenca, motiu pel qual encara no s'ha començat a retallar plantilla.

3 de cada 4 establiments han patit una caiguda de vendes

Tal com apunta enquesta elaborada feta per Pimec un cop acabat l'estiu, el 74% dels comerços ha notat els darrers mesos una caiguda més o menys intensa de vendes i facturació. Així mateix, un 21,6% dels negocis ja han fet reduccions de plantilla, una tendència que segons la patronal es podria agreujar si segueixen els problemes d'inflació i liquiditat. Pel que fa a "l'estat d'ànim" que els comerciants perceben per part dels clients, l'estudi de Pimec Comerç alerta que un 43% dels botiguers veuen "preocupació" entre els consumidors, un 35,9% "incertesa" i un 16,2% "por pel futur".



Per afrontar aquest context de falta de liquiditat, els comerços enquestats per Pimec contemplen des del tancament fins a l'impagament a proveïdors o creditors. Malgrat això, destaquen especialment els negocis amb falta de liquiditat que es plantegen reestructurar la plantilla (38,2%). En el seu conjunt, el sector tampoc descarta augmentar preus com a resposta a un context d'encariment i caiguda de marges.