La campanya de Nadal, incert salvavides per al petit comerç

Un 43% dels petits comerciants estan pendents de la campanya de Nadal per decidir si tanquen el seu negoci per sempre. La crisi del coronavirus ha tingut greus repercussions en la salut, però també s'ha convertit en una crisi social i econòmica. Les grans plataformes de venda en línia com Amazon han estat les més beneficiades durant el confinament, mentre que el 47% del petit comerç a Catalunya acumula pèrdues d'entre el 25% i el 75% respecte al 2019.



Un consum més emocional

La Mar i en Joan tenen una floristeria petita, plena de color i detall al carrer del Parlament del barri de Sant Antoni. Van obrir aquesta botiga, anomenada Cottage, el 2013. Allà el client no només sent que compra una falguera o un ram de gladiols, sinó que els floristes escolten la seva història i es preocupen. És gràcies a aquesta manera de ser que han generat un vincle molt estret amb els veïns, el mateix que els va permetre tenir vendes en ple confinament. "Hi ha gent que ens va donar 50 euros i ens va dir 'quan torneu a obrir ja em compraré alguna cosa'", explica la Mar des de darrere de l'aparador de fusta, envoltada de gerros, flors, però també corones nadalenques.

Després d'un 2020 molt dur, s'acosta el Nadal més estrany. Per a la Mar, aquest Nadal té dos factors diferents de qualsevol altre any: "La gent té una necessitat de consumir més emocional, no tan material. Segurament perquè per Nadal tenim tots les emocions a flor de pell. Ara bé, com la gent té menys diners, té més por de gastar perquè no saben què passarà", planteja. Segons explica, els clients vénen a la botiga amb ganes d'emportar-se alguna cosa, però tenen més indecisió. És per això que enguany compten amb més productes: corones petites de sis euros, de més de 20 euros, i tenen la botiga decorada amb estrelles i decoració nadalenca de tota mena perquè el visitant pugui triar en relació amb el seu pressupost.

Però no tothom té la mateixa sort que la Mar i en Joan, que han pogut aguantar el cop gràcies a la lleialtat dels veïns. Un 43% dels petits comerciants estan pendents de la campanya de Nadal per decidir si tanquen el seu negoci per sempre. Així ho recorda el president de PIMEC Comerç, Álex Goñi. Insisteix en la importància d'aquesta campanya, en risc a causa de l'última decisió del Procicat, que no va autoritzar el canvi a la fase 2 per aquesta setmana del 7 de desembre. "Estem passant un any molt dolent, la decisió que es van prendre implica que els centres comercials continuïn tancats i que segueixi el confinament municipal", explica Goñi. "Aquest serà un Nadal molt incert. No tenim molt bones sensacions. Estem en mans d'un virus al qual ningú li ha posat fre encara", reconeix. D'altra banda, la directora General de Comerç, Montserrat Vilalta, insisteix a tenir confiança. "El consumidor té molt clar que vol ser responsable i saber on impacta la seva despesa en la seva comunitat", apunta.



La campanya de Nadal, a la corda fluixa

"El Nadal suposa el 40% del nostre benefici. Si això no es produeix, en comptes d'haver-hi un 12% d'establiments que han tancat per sempre el percentatge pujarà al gener o febrer a més del 30%", afirma Goñi. A més dels centres comercials tancats, mantenir-se a la fase 1 pocs dies abans de Nadal dificulta les vendes en els municipis més petits. Per part seva, Vilalta detalla que el tancament perimetral afecta sobretot els caps de setmana. "En alguns casos, els municipis petits tenen una afluència de compradors d'altres poblacions en els caps de setmana i en aquesta situació veuen la seva venda més compromesa", apunta. El president de PIMEC Comerç posa com a exemple el cas de Molins de Rei: "Molta gent del Papiol, Sant Vicenç dels Horts, de Sant Feliu vénen a comprar el cap de setmana", explica. En aquest sentit, apunta que la gent de Molins de Rei no utilitza tant el comerç local com els visitants d'altres poblacions, i és per això que reclama que el confinament sigui comarcal. "La fase 1 durarà més, i això generarà molta tensió", ha advertit.

Per part seva, el president de la Fundació Barcelona Comerç, Salva Vendrell, explica que l'entitat va fer dos estudis, un al juny i l'altre en setembre: el primer indicava que el 3,3% de les botigues de petit comerç havien tancat, percentatge que va pujar fins al 5,5% en setembre. "És una xifra que pot semblar petita, però són 3.000 botigues tancades a Barcelona i 9.000 persones sense feina. Si la campanya de Nadal no va bé, aquest percentatge es dispararà", adverteix. Per part seva, Vilalta especifica que els comerços més afectats en la capital catalana han estat els que tenien més dependència amb el turisme, com els del centre. "En el moment en què es reanimi, la seva recuperació serà més ràpida", augura.



Black Friday

"Mai hem fet Black Friday", assevera la Mar de braços plegats. A Cottage no fan rebaixes, només liquidació quan s'acosta l'estiu, han de tancar la botiga i necessiten acabar amb el gènere. Però, a més, ni la Mar ni en Joan estan a favor d'aquesta campanya comercial. Tampoc ho està Goñi, qui es mostra profundament en contra. "No veiem una relació lògica en fer una venda agressiva abans de Nadal, quan és l'època de vendes més importants de l'any. Abans es feia la venda de Nadal i el dia 7 de gener començaven les rebaixes", rememora. Per part seva, el president de Barcelona Comerç reforça que fer promocions abans de Nadal no ajuda als petits negocis, però moltes vegades es fa "per mimetisme”.



Adaptar-se a la venda en línia

La Mar i en Joan, ells ja van apostar per la venda en línia des de l'inici del seu negoci. Però és una arma de doble tall: malgrat que amb el coronavirus s'ha accelerat la transformació a la venda digital, els principals beneficiats han estat grans plataformes com Amazon. "Som conscients que som mediterranis i que ens agrada tocar el gènere, i que comprem en línia per necessitat, però esperem que el públic no s'acostumi molt (a la venda en línia)", apunta Goñi. "Qui no hagi pujat al carro del digital aquests mesos el té complicat", avisa Vendrell. El president de Barcelona Comerç reclama que les grans plataformes paguin els seus impostos en l'Estat espanyol, perquè si no, denúncia, es converteix en competència deslleial.

Amb un to més optimista, Vilalta assegura que el petit comerç sempre s'ha reinventat, i que enfront de grans plataformes com Amazon, la qual no ha volgut valorar, insisteix que s'ha de competir a través de la diferenciació. Però en Joan, mirant per sobre de la muntura de les ulleres, critica el positivisme de la Generalitat. "Quan tu vols posicionar una web en línia en el gran oceà que és internet, una empresa petita com la nostra s'hauria de gastar al mes entre 400 i 500 euros fixos per a tenir un mínim de posicionament. I això és res", denúncia. "Ens ho venen com que és la solució, però en el moment en el qual vam obrir la persiana, tota la comunicació que teníem a través de xarxes, va desaparèixer. La gent vol venir aquí", conclou la Mar.