Steven Soderbergh inaugura el 57è Festival de cinema de Sitges

Steven Soderbergh, director de cintes com Traffic, Erin Brockovich o Ocean's eleven, ha inaugurat aquest dijous el 57è Festival de cinema Sitges amb la seva pel·lícula de suspens i terror Presence. Al film, Rebekah (Lucy Liu), el seu marit (Chris Sullivan) i els seus fills comencen a experimentar fenòmens inexplicables després de mudar-se a la seva nova casa de les afores. Les estranyes presències que es manifesten al seu voltant els farà creuar la prima línia entre la realitat i la percepció.

A la gala inaugural, la directora Mar Targarona ha rebut el premi Woman in Fan. En la seva faceta de productora, ha portat a la gran pantalla títols com Los ojos de Julia, El cuerpo o El Orfanato, posant la primera pedra de filmografies capitals com la de J.A Bayona. Com a directora, va dirigir El fotógrafo de Mauthausen, guanyadora de quatre premis Gaudí i nominada a quatre premis Goya. També ha dirigit els llargmetratges Dos i Secuestro, a més de la minisèrie Ull per Ull.

Després de recollir el guardó, Targarona ha confessat la seva alegria per rebre aquest "meravellós" premi del Festival de Sitges. "Les dones hem donat molts passos endavant", ha apuntat. La directora ha dit que els films de por agraden perquè ens confronten amb la vida i amb la mort.

Convidats al Sitges 2024

En aquesta edició, hi ha destacats actors i directors que seran premiats durant aquests dies de festival. És el cas de l'actor Geoffrey Rush serà guardonat amb el Gran Premi Honorífic o també l'actor Giancarlo Esposito, reconegut per la seva interpretació de Gus Fring a les mítiques Breaking bad i Better call Saul, que serà guardonat enguany amb el premi Màquina del Temps.

També atorgarà el Premi Honorífic Màquina del Temps als actors Nick Frost i Corey Feldman, i al director de cinema Fred Dekker i guardonarà al director Mike Flanagan. Així mateix, la Federació Internacional de Festivals de Méliès ha decidit atorgar el Premi Méliès Career al cineasta francès Christophe Gans.

El cineasta Alexandre Aja també serà present al certamen de la capital del Garraf, on rebrà el Premi Màquina del Temps i hi projectarà el seu últim film, Nunca te sueltes, un conte sobrenatural a una cabanya al bosc protagonitzat per Halle Berry que esdevindrà la clausura del festival.