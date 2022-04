L'Audiència Nacional ha condemnat set anys i mig de presó el franctirador de Terrassa (Barcelona) que va manifestar el 2018 a les xarxes socials que volia matar el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez. El tribunal li imposa dos anys i sis mesos pel delicte d'homicidi en grau de proposició i cinc anys de presó per dipòsit d'armes de guerra. A més, el condemna a vuit anys de privació del dret a la tinença i ús d'armes.

Li van ser confiscades 13 armes reglamentàries i set de prohibides

La sentència recull els missatges que Manuel Murillo, fill de l'últim alcalde franquista de Rubí (Barcelona), va difondre al grup de WhatsApp Terrassa per Espanya a partir del juny del 2018, en què mostrava el seu absolut desacord amb l'exhumació dels restes mortals del dictador Francisco Franco.

"Sóc un franctirador i amb un tir precís s'acaba el Sánchez abans que s'enfonsi Espanya del tot. No caldria guerres"; "No podem permetre que humiliïn el Generalíssim Francisco Franco ni a José Antonio Primo de Rivera (...) Si cal me n'aniré armat i m'asseuré a la tomba de Franco i si s'acosten, tret", van ser alguns d'aquests missatges.



Durant aquests mesos i fins a la seva detenció el setembre del 2018, "va anar interioritzant que la solució per produir un canvi en la situació política espanyola passava per causar la mort del president del Govern, per a la qual cosa es va obstinar a requerir ajuda per dur-ho a terme" , consta a la sentència, a la qual ha pogut accedir aquest diari.

La sentència detalla també totes les armes que li van ser confiscades, 13 de reglamentàries i set de prohibides, entre elles una arma de guerra (fusell CETME), i que va reconèixer com a pròpies durant el judici. El tribunal ha valorat aquest arsenal d‟armes com a circumstància de l‟alta perillositat de l‟acusat.

Tirador professional

El tribunal admet que no hi havia un pla definitivament traçat, tramat i encara menys conclòs. Però es va produir "una circumstància que és indicativa de l'alta perillositat que suposa la determinació adoptada per Manuel Murillo Sánchez, que és l'arsenal d'armes intervingudes, trobades al seu domicili i al vehicle, no obviant que la seva afició des de feia molts anys és el tir, anant contínuament a un club a practicar".

La Sala assenyala la dificultat d'"atemptar contra la vida del president del Govern espanyol, cosa que faria pensar que la ideació de l'acusat seria propera a allò desgavellat i per tant s'estaria davant d'una proposta no creïble ni en conseqüència factible". Per això, els magistrats han rebaixat substancialment la petició de la Fiscalia: 18 anys i mig de presó en total.



La Sala ha decidit imposar la pena mínima, de dos anys i sis mesos per al delicte d'homicidi en grau de proposició, en tenir en compte que Murillo ha reconegut les converses que va mantenir i a més a més en l'última paraula va insistir en el seu "profund penediment", "tot i que titlli les seves iniciatives d'esbojarrades i irreals, sent a més que la gravetat de la conducta deriva en gran mesura del fet de les armes de què disposava".

No hi va haver alteració psíquica

Murillo, de 65 anys, es va dedicar al judici a intentar sembrar dubtes sobre un pretès alcoholisme que l'hauria empès a escriure els missatges sobre els plans de matar el president. El tirador va arribar a dir a la vista oral que només el preocupava a l'època dels fets "menjar de menús i beure vi i orujo". "Una persona normal no hauria escrit això", va dir.

Tot i això, el tribunal considera que no s'ha acreditat l'alteració psíquica de l'acusat i també rebutja apreciar l'eximent incomplet d'intoxicació etílica plena, així com l'atenuant d'embriaguesa per consum d'alcohol i medicaments.



La sentència recull la doctrina del Tribunal Suprem en relació amb la proposició per delinquir que requereix la decisió del proposant de cometre un delicte determinat, sense que s'exigeixi per tipificar l'acceptació de la proposta. En els missatges analitzats ha quedat acreditat que l'acusat "cada vegada amb més afany, expressa amb una fixació indestructible la seva voluntat de posar fi a la vida del president del Govern".