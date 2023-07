Sumar encarrega a Asens la negociació amb Junts per reeditar el Govern de coalició

Els resultats de les eleccions generals de diumenge van deixar clar que Junts tindrà la clau de la governabilitat per investir Pedro Sánchez com a president i així reeditar el Govern de coalició. En aquest context, Sumar ha encarregat a l'exdiputat dels Comuns Jaume Asens negociar directament amb Carles Puigdemont una possible investidura del candidat del PSOE.

Segons ha avançat el diari El País, Asens serà l'encarregat, en nom de Sumar, de "conèixer les posicions de sortida" del partit de Carles Puigdemont, i d'ERC, per "explorar totes les vies d'acord".

El partit de Yolanda Díaz destaca que l'exdiputat dels Comuns "ha demostrat en el passat la seva capacitat d'acord" i remarca el seu "coneixement de la política catalana", així com "la bona relació amb molts dels espais cridats a entendre's".

"Des de Sumar tenim clar que Espanya és un país plural i que estem en la millor posició per encapçalar les negociacions amb tots els espais cridats a entendre's i articular un govern de majoria social i plurinacional al nostre país", apunta la formació.

Asens va abandonar la política institucional abans de la campanya del 23-J, quan els Comuns van triar Aina Vidal com a número 1 de la candidatura per Barcelona.

PSOE i Sumar necessiten els independentistes

El resultat d'aquest diumenge de les eleccions generals obre la possibilitat de reeditar un govern de PSOE i Sumar, però farien falta els vots dels seus socis habituals Bildu, ERC i PNB, i també almenys cinc vots de Junts.

Els postconvergents, però, no posaran les coses fàcils. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ja ha reclamat al PSOE el referèndum i l'amnistia, condicions que aquest dilluns ha tornat a rebutjar el primer secretari del PSC, Salvador Illa. "No veig la investidura enlloc ara mateix", ha assegurat Turull.