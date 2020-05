El Suprem demana el suplicatori al Congrés per poder portar a judici l'actuació de Laura Borràs a la ILC

La Sala II del Tribunal Suprem ha acordat aquest divendres demanar el suplicatori al Congrés dels Diputats per continuar el procediment penal contra la portaveu de JxCAT a la cambra baixa, Laura Borràs. La decisió obre la porta a continuar amb la investigació que podria acabar portant la causa a judici. En concret, Borràs està encausada des de desembre per suposats delictes de prevaricació, frau a l’administració, malversació de diners públics i falsedat documental en l’etapa en què era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), entre 2013 i gener de 2018.



L’encarregat de vehicular la petició de suplicatori ha estat el president de la Sala II, Manuel Marchena, que ha enviat un ofici al president del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, perquè traslladi el suplicatori a la presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet. La petició va acompanyada dels arguments pels que l’instructor de la causa, el magistrat Eduardo de Porres, considera que cal jutjar la portaveu de JxCAT. De Porres ja va citar a declarar Borràs al Suprem el 14 de febrer. Es tractava d’una declaració voluntària en qualitat d’investigada, però la diputada va declinar la petició.



El Suprem va obrir la causa contra la política independentista el 17 de desembre, seguint les actuacions del Jutjat d’Instrucció 9 de Barcelona, a qui la defensa de la portaveu de JxCAT acusa d’iniciar una investigació judicial "prospectiva" amb motivacions polítiques. Segons aquesta actuació del jutjat de Barcelona, entre els anys 2013 i 2017 la ILC va adjudicar 18 contractes menors per un import total de 259.863 euros de manera directa o indirecta a Isaías Herrero Florensa –també encausat-, amb qui Borràs mantenia una relació d’amistat.

El Suprem sosté que Borràs i Herrero haurien actuat "de comú acord" per fraccionar de manera il·legal els contractes i falsificar els pressupostos presentats en cada expedient simulant la participació de terceres persones. Borràs en tot moment ha defensat la seva innocència i que no va cometre cap delicte. Recentment, però, la Sindicatura de Compte va publicar un informe en què detallava diverses irregularitats de la ILC en l'etapa que tenia l'ara diputada com a directora, entre les quals l'adjudicació de diversos contractes a Herrero.