La Sindicatura de Comptes detecta contractes irregulars de la ILC que dirigia Borràs

La Institució de les Lletres Catalanes (ILC) hauria adjudicat de manera irregular diversos contractes entre els anys 2016 i 2018, un període durant la major part del qual va estar dirigida per Laura Borràs, ara diputada de JxCat al Congrés. Aquesta és la principal conclusió d'un informe publicat per la Sindicatura de Comptes.



L'organisme fiscalitzador considera que a cinc contractistes se'ls va adjudicar "contractes menors successius" i que hi ha una "reiteració de l'objecte del contracte". En aquests casos, els imports acumulats són superiors al màxim permès per contracte menor i la Sindicatura conclou que suposen un "fraccionament de la contractació" i un incompliment de la llei de contractes. Els contractes menors permeten l'adjudicació sense concurs públic, és a dir, a dit.



En paral·lel, des de fa mesos el Tribunal Suprem investiga Borràs per aclarir si durant la seva etapa al capdavant de la ILC va adjudicar de manera irregular contractes a Isaías Herrero, amic de la també exconsellera de Cultura i, alhora, un dels cinc contractistes que cita l'informe de la Sindicatura de Comptes. El Suprem considera que els fets podrien constituir delictes de prevaricació i malversació de fons públics. Des que va esclatar el cas, Borràs sempre ha defensat que no s'havien comès irregularitats. I, de fet, va declinar anar a declarar voluntàriament al Suprem. En declaracions a TV3, ha insistit en la seva innocència. El seu advocat, Gonzalo Boye, ha reaccionat a Twitter dient que aportaran l'informe "com a prova al Suprem" per acreditar que la diputada "no ha comès cap delicte".

En total, la ILC va fer contractes menors entre el 2016 i el 2018 per un import d'1,32 milions. En el cas d'Herrero, va rebre dos contractes menors -un el 2016 per al desenvolupament de les àrees del festival nacional de poesia a la web de la ILC per 11.850 euros i un el 2017, per la creació i manteniment de la web Any Bertrana per un import de 16.050 euros-. La ILC no està d'acord amb la interpretació de la Sindicatura i fa una al·legació dient que els dos contractes a Herrero correspon a dues pàgines webs completament diferents i, per tant, "és impossible connectar-les conceptualment". El Suprem, en canvi, investiga la ILC per contractes a Herrero entre 2013 i 2017 que sumarien gairebé 260.000 euros.

Pel que fa a la resta de contractistes que haurien rebut suposadament adjudicacions irregulars segons la Sindicatura, en un cas són tres contractes per la moderació del Fòrum Ploma què llegeixes, que sumen 52.560 euros. A un altre, se li van adjudicar el 2016 i el 2017 dos contractes per al comissariat Any Bertrana per un import total de 18.800 euros. A l'empresa Taleia Cultura se li van fer tres contractes menors el 2016, el 2017 i el 2018 pel disseny i la gestió Fira Litterarum que sumen 25.913 euros. Finalment, a l'empresa LD Empresa de Limpieza y Desinfección, SA se li ha adjudicat cada any el servei anual de neteja el 2016, el 2017 i el 2018 per uns 7.000 euros cada any.

La Sindicatura també qüestiona els comptes de la ILC, en detectar uns resultats "sobrevalorats" i una "infravaloració" del passiu

En l'apartat de recomanacions, la Sindicatura considera que la ILC "hauria de revisar les seves necessitats d'adquisició de béns i serveis i tramitar els procediments de contractació adients" i recorda que utilitzar contractes menors suposa una "excepció dels principis de llibertat d'accés a les licitacions i de publicitat". A més a més, considera que els comptes anuals de la institució el 31 de desembre del 2018 "no expressen la imatge fidel del patrimoni i la situació financera". La raó és que el resultat d'aquell exercici i dels anteriors "estaven sobrevalorats en 268.703 euros i 759.690 euros respectivament, i el passiu corrent estava infravalorat en 1.028.393 euros".

Els comuns demanen la compareixença de Borràs

Després de conèixer-se l'informe, els comuns han demanat la compareixença immediata de Laura Borràs a la comissió de Cultura del Parlament. La formació ja va registrar la sol·licitud de compareixença per a l'actual portaveu de JxCat al Congrés el passat desembre, perquè s'expliqués davant les acusacions del Tribunal Suprem sobre la seva gestió. El grup de Jéssica Albiach també reclama una auditoria de tot el seu mandat a l'ILC -que va arrencar el 2013 i va acabar el gener del 2018- i també al capdavant de la conselleria de Cultura.