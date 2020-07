El Suprem desestima els recursos pendents contra l'exhumació de Franco

La Sala Tercera del Tribunal Suprem ha desestimat els recursos pendents contra l'exhumació de Francisco Franco, interposats per la Fundació Francisco Franco, l'Associació per a la Defensa del Valle de los Caídos i la Comunitat Benedictina de l'Abadia de la Santa Creu del Valle de los Caídos. Segons han informat aquest dimarts fonts jurídiques, la sala contenciosa-administrativa de l'alt tribunal ha tornat a resoldre a favor de la decisió del Govern espanyol. El Tribunal ha confirmat en la seva resolució la legalitat de l'acord del Consell de Ministres del 15 de febrer de 2019 pel qual es va acordar treure a Franco del Valle de los Caídos, així com el del 15 de març per a la seva posterior inhumació al cementiri de Mingorrubio, a El Pardo (Madrid), on està enterrat des de finals de 2019.

El Suprem ha confirmat la legalitat dels acords presos en el Consell de Ministres que van permetre l'exhumació

D'altra banda, la Sala contenciosa administrativa ha rebutjat també el recurs de la Fundació Francisco Franco contra l'acord posterior del Consell de Ministres, d'11 d'octubre de 2019, que va executar la sentència que va permetre exhumar a Franco.



D'aquesta manera, l'alt tribunal posa punt final a la batalla judicial de l'últim any que ha enfrontat el Govern espanyol amb els Franco i els seus simpatitzants. En l'àmbit internacional, la família Franco va presentar al març una demanda davant del Tribunal Europeu de Drets Humans i encara està pendent la seva admissió a tràmit. La família ja ho va portar al Tribunal Constitucional, que no va admetre a tràmit el seu recurs.