El Suprem fixa el juliol de 2031 com a final de la inhabilitació absoluta de Junqueras

La sala del Tribunal Suprem que va jutjar diversos dirigents del Procés ha notificat aquest dimarts la liquidació de condemna a l'exvicepresident del Govern i líder d'ERC, Oriol Junqueras. En concret, la pena de presó s'extingirà el 29 d'octubre de 2030, mentre que la inhabilitació absoluta s'allargarà fins el 5 de juliol de l'any següent, el 2031.



En una resolució a la qual ha tingut accés Europa Press, els sis magistrats apunten que la inhabilitació absoluta suposa a més la consegüent "privació definitiva de tots els honors i càrrecs públics que tingui el penat, encara que siguin electius, i la incapacitat per obtenir els mateixos o qualsevol altres honors, càrrecs o ocupacions públiques i la de ser elegit per a càrrec públic durant el temps de la condemna". Junqueras va ser condemnat pels delictes de sedició i de malversació pel paper que li va atribuir el Suprem en el procés independentista.

L'"efecte reflex" d'un recurs

La decisió de la Sala es va adoptar el 9 de març, cinc dies abans que s'entrés en estat d'alarma per la pandèmia de coronavirus, i en la resolució el magistrat ponent, Manuel Marchena, explica els motius pels quals les dues penes, comprenent el mateix nombre d'anys, no s'extingiran alhora. Així, apunta que ja a l'octubre de 2019 la Sala va dictar una executòria en què observava que la pena d'inhabilitació podia veure's condicionada "per l'efecte reflex" de la resolució d'un recurs pendent de maig. Per aquest motiu, acordava posposar-ne l'execució fins a la resolució del mateix.



Ja al febrer d'enguany, la Sala Penal del Suprem va dictar una nova providència en la qual s'aixecava la suspensió de l'execució de la pena de 13 anys d'inhabilitació absoluta de Junqueras un cop desestimat aquell recurs interposat per la representació processal de l'exvicepresident. A més, aquesta liquidació de condemna arriba després que el Suprem respongués al gener a la sentència de Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) rebutjant autoritzar el desplaçament de Junqueras a Estrasburg perquè pogués fer efectiva la seva condició d'eurodiputat.



Llavors tampoc va declarar nul·la la sentència per la qual el va condemnar a 13 anys de presó i va anunciar que no cursaria un suplicatori al Parlament Europeu per poder executar-la. Així responia l'alt tribunal espanyol a la sentència del TJUE, que va reconèixer la condició de membre de l'Eurocambra de Junqueras des de la data en què se'l va proclamar electe el 13 de juny de 2019, un dia després de concloure el judici que es va celebrar contra ell i onze líders independentistes més.