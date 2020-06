Lliçó de Junqueras des de la presó: "L'única justícia veritable neix dels representants de la comunitat, de persones lliures"

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha ofert una conferència telemàtica al cicle de xerrades de la Fundació Universitària del Bages, on treballa des que se li va concedir el permís tot i estar a la presó de Lledoners. Junqueras ha reflexionat sobre els valors que ofereixen autors clàssics en temps complicats com l'actual. I tot i no haver fet massa referències a l'actualitat més immediata, sí ha volgut remarcar que, sota el seu criteri, els autors que formen la base de la democràcia deixen clar que "l'única justícia possible i veritable és la que neix dels representants de la comunitat, d'una assemblea de persones lliures". A més, Junqueras ha considerat que els valors clàssics són justament un "referent" en moments difícils com l'actual. El permís del 100.2 permet a Junqueras fer cursos a la Fundació Universitària del Bages però el coronavirus ha impedit que es facin presencialment i s'ha optat per la videoconferència amb els alumnes que s'hi han inscrit.

La conferència ha girat, sobretot, al voltant de la importància que els valors dels autors reconeguts com a clàssics, "aquells que fan sentir a generacions diferents", tenen per afrontar moments "difícils" i de grans canvis en una societat. En aquest sentit, parlant del grec Èsquil, Junqueras s'ha referit a una de les seves tragèdies on "la successió de crims és posada a consideració de la comunitat". "El missatge d'Èsquil és que l'únic acte de justícia definitiu és el que neix d'un pacte amb la comunitat humana. L'única justícia possible i veritable és la que neix dels representants de la comunitat, d'una assemblea de persones lliures", ha sentenciat. Tot i que ell no n'ha fet cap referència directa, el líder d'ERC ha volgut remarcar justament aquesta reflexió mentre compleix condemna per haver organitzat l'1-O, un referèndum reivindicat pel mateix Parlament que ara ha expressat el seu rebuig també per la sentència que l'ha portat a presó.

En la mateixa reflexió, el líder d'ERC ha recordat que a la tragèdia d'Èsquil és la deessa Atenea la que acaba resolent d'empat que havia votat l'assemblea per a condemnar uns assassinats, i acaba convencent que els jutjats "han de viure en estances sota la mateixa ciutat d'Atenes i els han d'aprendre que a l'interior de la seva ànima viuen instints perillosos, a vegades difícils de reprimir". "Però en la capacitat de controlar aquests instints és quan neix la cultura compartida. D'aquesta manera, la democràcia atenesa trobava la justificació de la seva existència. La democràcia naixia de la necessitat de la comunitat de vetllar per l'interès comú i evitar els actes de justícia individual que inevitablement tenen un punt d'injustícia", ha sentenciat.

D'altra banda, emmarcant l'actualitat com un moment de renovació, Junqueras ha remarcat que, sota el seu criteri, "els valors que són universals, que conformen l'ànima generació darrere generació, acostumen a ser un referent quan el món canvia, quan es viu una etapa de dubtes, des de l'adolescència fins a quan es perd un ésser estimat, o quan una societat s'enfronta a situacions difícils des d'una perspectiva política, econòmica o epidemiològica com la viscuda en els darrers mesos".