Surt a la venda la versió en català del popular manga 'One Piece'

Nou impuls del català en l'univers del manga. Tres dies després de Sant Jordi, l'editorial Planeta Cómic publicarà per primera vegada la traducció al català del manga One Piece, de l'autor japonès Eiichiro Oda. Es podrà comprar a partir de dimecres.

En concret, l'editorial publicarà simultàniament la versió 3 en 1 de One Piece en català i en castellà, idioma amb el qual ha estat editant la sèrie des del 1999 i l'edició actual és del 2004. "El llançament, començant des del seu primer volum, ha estat l'excusa perfecta per llançar-nos a publicar l'obra en català. Hi ha un públic que ha nascut veient aquestes sèries en català i volem traslladar aquesta opció als seguidors", ha reconegut el director editorial, David Hernando.

La saga, que va pels 105 volums i encara continua oberta, ha venut més de 500 milions de còpies arreu del món. És el manga més venut de la història. L'èxit del còmic ve acompanyat de la sèrie en anime, que porta des del 2006 en emissió a Catalunya, on es va popularitzar gràcies al canal 3xL i on s'han emès gairebé el doble de capítols que a la resta de l'Estat.

'Ranma1/2' i 'Haikyu' també en català

One Piece no és l'únic manga que Planeta Còmic té previst publicar en català al llarg de l'any. Fa uns mesos, també va anunciar que trauria a la venda Ranma1/2 i Haikyu en català. Encara no se sap quan arribaran a les llibreries.