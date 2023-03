Susan Sarandon, Wim Wenders, Omar Sy i François Ozon seran els convidats estrella del BCN Film Fest

Susan Sarandon, François Ozon, Omar Sy, Penélope Wilton, Nadia Tereszkiewicz i Rebecca Marder, juntament amb el convidat d'honor del festival, Wim Wenders, seran els representants internacionals del BCN Film Fest. La setena edició del certamen, que se celebrarà del 20 al 28 d'abril, comptarà amb un total de 70 títols, entre les quals hi ha 21 estrenes mundials, 2 internacionals, 17 espanyoles i 11 catalanes. També s'incorporen a la programació del festival els nous treballs d'Ari Aster, Stephen Frears i Walter Hill.

El Festival Internacional de Cinema de Barcelona ha tancat una programació "rodona", segons la directora del BCN Film Fest, Conxita Casanovas, que aquest dimarts ha anunciat les últimes incorporacions al programa. Per la seva banda, l'actriu Susan Sarandon parlarà de Thelma & Louise 32 anys després de la seva estrena als cinemes. Omar Sy, guanyador del Cèsar, presentarà Padre y Soldado, una pel·lícula sobre llaços familiars i herois oblidats.

El director francès François Ozon presentarà la pel·lícula Mi crimen, el seu darrer film, que inaugurarà la setena edició del BCN Film Fest. A més, Ozon vindrà acompanyat de les actrius Nadia Tereszkiewicz, guanyadora del Cèsar a millor actriu revelació per La gran juventud, i Rebecca Marder. Finalment, l'actriu de teatre, de sèries com Downton Abbey, i films com Las chicas del calendario, Penelope Wilton, serà una altra de les figures convidades al festival, al qual assistirà per presentar El viaje de Harold, una adaptació del bestseller homònim de Rachel Joyce.

Nous títols a la programació del festival

Entre els nous títols a la programació del festival, a la Secció Oficial de la competició destaca Los colores del incendio, l'adaptació de la novel·la de Pierre Lemaitre, amb guió del mateix escriptor, que mostra les vicissituds en el món financer masclista de l'Europa d'entreguerres. També hi haurà el film A bit of light, un drama íntim sobre l'alcoholisme, la maternitat i la redempció. Adil El Arbi i Bilall Fallah presentaran un thriller d'acció que retrata la guerra de Síria.

S'incorpora a la secció The lost king, una comèdia dramàtica d'Stephen Frears basada en fets reals que compta amb Sally Hawkins i Steve Coogan. Un cel de plom és l'única pel·lícula espanyola que competeix al festival.

El jurat oficial del BCN Film Fest estarà presidit pel director i guionista Cesc Gay i estarà acompanyat per l'escriptora Empar Moliner i l'actriu Vicky Luengo.