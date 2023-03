La pel·lícula basada en la vida de l'activista Neus Català s'estrenarà el mes vinent al BCN Film Festival

El BCN Film Festival, que serà el mes vinent, acollirà l'estrena del film Un cel de plom, l'òpera prima del director novell Miquel Romans que explica la vida de Neus Català, una de les darreres supervivents del camp d'extermini de Ravensbrück, activista de la resistència francesa i referent a la lluita antifeixista. És una adaptació del llibre homònim de Carme Martí (Editorial Amsterdam).

Nausicaa Bonnin es posa a la pell de Català en aquest film, que es podrà veure per primera vegada el proper 22 d'abril, en el marc del BCN Film Fest, i que arribarà a les sales de cinema el 28 d'abril. Completen el repartiment Rachel Lascar, Roger Batalla, Iria del Rio, Natalia Barrientos, Paula Vélez i Laura Conejero. Un cel de plom recrea els fets reals narrats en un dels episodis del llibre: el retorn a casa de Català després d'haver estat presonera per l'exèrcit alemany i de fer treballs forçats a una fàbrica nazi a Txecoslovàquia.

Una activista antifeixista, republicana i feminista

Neus Català, supervivent catalana del nazisme, va morir fa cinc anys als 103 anys. Nascuda el 6 d'octubre de 1915 als Guiamets va ser una activista antifeixista, republicana i feminista, compromesa amb la conservació de la memòria històrica després de sobreviure a camps d'extermini nazi, als quals va ser deportada durant el seu exili a França després de la Guerra Civil espanyola.

Neus Català

Diplomada en infermeria el 1937, Català va formar part de les Joventuts del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) i del sindicat UGT, i es va traslladar a Barcelona en començar la Guerra Civil (1936); el 1939 va travessar la frontera francesa amb 182 nens orfes de la colònia Negrín de Premià de Dalt (Barcelona) que estaven sota la seva cura.

Des del seu exili a França, va col·laborar amb els maquis i es va incorporar a la resistència francesa, centrant-se a casa seva la recepció i la transmissió de missatges, armes i documentació. El 1943 va ser denunciada als nazis, reclosa i maltractada a la presó de Llemotges (França), i el 1944 va ser deportada al camp de Ravensbrück i, posteriorment, al de Flossenburg (Alemanya), en concret al subcamp txec Holleschein,, i va ser obligada a treballar en la indústria d'armament.

‘Mi crimen’, de François Ozon, inaugurarà el BCN Film Fest

El Festival Internacional de Cinema de Barcelona-Sant Jordi, BCN Film Fest començarà el proper 20 d'abril amb la projecció de Mi crimen, una comèdia d'intriga del director François Ozon, que serà la pel·lícula encarregada d'inaugurar aquesta setena edició. El certamen també tindrà una important presència de produccions catalanes i espanyoles. A més del film de Romans, també es podrà veure Miró, d'Oriol Ferrer, sobre la vida del gran artista català.

També s'ha programat Alguien que cuide de mí, coescrita i codirigida per Elvira Lindo, La desconocida, el segon llargmetratge de Pablo Maqueda i A viento sur d'Álvaro García-Capelo. Després del seu pas per Màlaga, també s'han programat cintes com Les bones companyies, de Sílvia Munt; el documental Unzué. L'últim equip del Juancar, de Xavi Torres, Santi Padró i Jesús Muñoz, Els encantats, d'Elena Trapé i Sica, de Carla Subirana, que també va passar per la Berlinale.