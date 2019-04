Mor Neus Català, supervivent del nazisme i activista antifeixista

Neus Català, supervivent catalana del nazisme, ha mort aquest dissabte als 103 anys al voltant de les cinc de la tarda al geriàtric Guiamets de Tarragona, segons han informat fonts del centre consultades per Europa Press.



Nascuda el 6 d'octubre de 1915 als Guiamets va ser una activista antifeixista, republicana i feminista, compromesa amb la memòria històrica després de sobreviure a camps d'extermini nazi, als quals va ser deportada durant el seu exili a França després de la Guerra Civil espanyola, i actualment vivia en una residència al seu municipi natal.



Diplomada en infermeria el 1937, Català va formar part de les Joventuts del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) i del sindicat UGT, i es va traslladar a Barcelona en començar la Guerra Civil (1936); el 1939 va travessar la frontera francesa amb 182 nens orfes de la colònia Negrín de Premià de Dalt (Barcelona) que estaven sota la seva cura.



Des del seu exili a França, va col·laborar amb els maquis i es va incorporar a la resistència francesa, centrant-se a casa seva la recepció i la transmissió de missatges, armes i documentació.



El 1943 va ser denunciada als nazis, reclosa i maltractada a la presó de Llemotges (França), i el 1944 va ser deportada al camp de Ravensbrück i, posteriorment, al de Flossenburg (Alemanya), en concret al subcampo txec Holleschein,, i va ser obligada a treballar en la indústria d'armament



Català ha mort acompanyada per la seva filla al centre on feia uns anys que residia. Neteja





La política catalana lamenta la mort de Català

La mort ha provocat l'esment de diversos dirigents polítics durant els actes de campanya. És el cas del número dos de la candidatura d'ERC a les eleccions generals, Gabriel Rufián, qui ha lamentat la notícia: "Si algú en aquest país es mereix un funeral d'Estat, és ella", ha dit. "Simbolitzava el millor de la lluita antifeixista.



També n'ha fet esment la candidata del PSC per Barcelona, Meritxell Batet, qui en una publicació de Twitter ha parlat de Català com "un exemple de lluita i supervivència". Per la seva banda, l'expresident de la Generalitat a l'exili Carles Puigdemont també ha recordat la històrica antifeixista per les xarxes socials, demanant que el seu "exemple de dignitat i coratge" no caigui en l'oblit.