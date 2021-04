Suspesa la vacunació amb AstraZeneca per sota dels 60 anys

El Ministeri de Sanitat ha recomanat utilitzar la vacuna d'AstraZeneca a partir dels 60 anys després que aquesta tarda l'Agència Europea del Medicament (EMA per les sigles en anglès) hagi conclòs que les trombosis estranyes detectades en alguns vacunats poden ser "un efecte secundari infreqüent" del vaccí. Per la seva banda, fonts del Departament de Salut puntualitzen que la recomanació ministerial acota l'ús de la vacuna a la franja d'edat d'entre 60 i 65 anys.

L'executiu estatal ho ha indicat a les Comunitats Autònomes durant la reunió del Consell Interterritorial de Salut, que s'ha celebrat després de la reunió urgent dels ministres de Sanitat de la Unió Europea per analitzar la situació.

L'EMA ha trobat un "possible vincle" entre un reduït nombre de casos de trombosis amb nivells baixos de plaquetes i el vaccí britànic. Tanmateix, el regulador de la Unió Europea continua aconsellant el seu ús perquè els "beneficis superen els riscos".

En la roda de premsa posterior al Consell Interterritorial, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha indicat que el nou criteri, aprovat per "àmplia majoria", s'adopta "per principi de precaució", i que en virtut de la logística ja determinada per als dies vinents, es continuarà vacunant el col·lectiu d'edat entre 60 i 65 anys. Sobre si s'aplicarà la vacuna a gent superior a aquesta franja, Darias s'ha remès a la Comissió de Salut Pública, que es reuneix demà per debatre aquesta i altres qüestions, com ara què passa amb les persones de menys de 60 anys que ja han rebut la primera dosi d'AstraZeneca.

Darias ha assenyalat, en aquest sentit, que hi ha, almenys dues opcions en estudi, completar la pauta amb un vaccí d'una altra companyia -ha condicionat aquesta opció a la informació que es desprengui d'assajos que hi ha en marxa en alguns països- o limitar-la a la primera dosi ja rebuda atesa la protecció del 70% que la farmacèutica assegura que aconsegueix el seu producte.



Tot i el nou panorama la ministra ha mantingut el compromís de l'executiu estatal de tenir el 70% de la població espanyola vacunada a finals d'agost i, de fet, ha indicat un altre objectiu, que és que entre l'abril i el maig s'hagi vacunat tots els majors de 60 anys de l'Estat.

Més estudis de farmacovigilància en grups específics

Per la seva banda, la Comissió Europea ha emès un comunicat després de la cimera extraordinària a Portugal dels ministres de Sanitat de la Unió Europea. Al text es recullen les conclusions de l'EMA entorn de la vacuna d'AstraZeneca i s'acorda que calen més estudis de farmacovigilància en grups específics.



També subratllen que, atès que els plans de vacunació dels 27 estan en un estat "crucial" d'implementació, es mantindrà una "discussió continuada" dels assumptes relacionats amb tot el procés europeu i la planificació futura. "Aquesta és una decisió tècnica, no política. Hem de seguir atenent la millor informació científica proporcionada per l'EMA. No hem d'oblidar que les decisions individuals afecten tothom", ha indicat a la sortida de la cimera la ministra de Sanitat portuguesa, Marta Temido.