El Govern espanyol ha donat un altre nou gir a la seva estratègia amb Catalunya, en un embolic de missatges contradictoris. Així, a primera hora del matí d'aquest dijous la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha fet la impressió que deixava en l'aire la celebració de la reunió entre el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, prevista per al proper dia 6 de febrer a Barcelona. La reunió, però, es manté, mentre que el canvia és l'inici de la taula de negociació entre governs per abordar el conflicte polític, que s'ajorna fins que s'hagin celebrat les futures eleccions catalanes, previstes per la primavera. Una intenció que ja ha indignat ERC.



En declaracions als mitjans de comunicació abans de descobrir un monòlit en memòria de les víctimes espanyoles del nazisme, Calvo ha assegurat que aquesta trobada "de produir-se" es farà per parlar dels problemes de Catalunya en el marc de la "seguretat jurídica" de l'Estat espanyol i no per afrontar aquesta conversa des d'alguns plantejaments que ha vist reflectits en els mitjans de comunicació aquest mateix dijous per part de l'independentisme. De fet, Torra ha manifestat que vol plantejar-hi les condicions per pactar un referèndum d'autodeterminacio.



Fonts l'entorn de Calvo han aclarit que malgrat el temps verbal que va utilitzar mai ha volgut posar en qüestió que la reunió se celebraria i només ha volgut contextualitzar-la en el marc en què l'Executiu estatal la vol celebrar. La veritat és que només una hora després el Govern espanyol ha emès un comunicat en el qual informa que la reunió entre els dos presidents es mantenia "com no podia ser d'una altra manera", però ajorna la taula de diàleg fins que hi hagi un nou Govern a Catalunya.

En l'escrit s'afirma que l'Executiu respecta la decisió presa per Quim Torra d'avançar les eleccions i es reafirma la voluntat del Govern espanyol d'iniciar un procés de diàleg amb les institucions catalanes per resoldre el conflicte. Però, a continuació, es diu que el Govern espanyol espera a iniciar aquest diàleg "un cop hagi parlat el poble català i es constitueixi el nou Parlament, així com el nou Govern". En aquest sentit, afegeix la nota: "Com més aviat se celebrin les eleccions i hagi nou Govern, abans iniciarem el diàleg".



Aquesta decisió incompleix l'acord assolit amb ERC per a la investidura de Pedro Sánchez, en el qual l'Executiu es comprometia a formar la taula de diàleg entre governs als quinze dies d'haver estat designat l'Executiu. No obstant això, per al Govern estatal el procés electoral no impedeix la relació entre administracions per resoldre els problemes de la ciutadania catalana i, en aquest sentit assegura que seguirà la col·laboració, "i manté, com no podia ser d'altra manera, la trobada amb el president Torra dijous que ve, dia 6 de febrer".

ERC vol una "data imminent" per a la taula

De fet, Esquerra ja ha denunciat l'ajornament de la taula de diàleg. A través d'un tuit, el president del grup parlamentari, Sergi Sabrià, ha manifestat que "ajornar la mesa de negociació és un incompliment flagrant de l’acord i una irresponsabilitat absoluta. No tenim temps per perdre. Queden molts mesos per les eleccions. És urgent obrir la via política. A la reunió entre presidents cal posar data imminent a la mesa entre governs".

Sánchez també estarà el dia 7 de febrer a Catalunya per reunir-se amb l'alcaldessa Ada Colau; i amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, ​​Núria Marín, així com amb l'entitat Barcelona Global.