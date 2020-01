Sánchez i Torra es reuniran el dia 6 de febrer a Barcelona

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Quim Torra, es reuniran a Barcelona el dijous 6 de febrer. La portaveu de l'executiu de Sánchez, María Jesús Montero, ha anunciat la data de la trobada aquest dimarts a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. L'anunci arriba en plena polèmica sobre la inhabilitació del President Torra com a diputat i de forma paral·lela a la compareixença dels presos polítics al Parlament. Montero ha argumentat que el govern de coalició està "compromès amb l'avanç en el diàleg territorial" i atén al "compromís" de trobar-se amb Torra.



Montero ha insistit que el diàleg és "clau per resoldre un conflicte que ja fa massa temps està enquistat". La portaveu de l'executiu ha concretat que després de la trobada amb Torra a Barcelona, Sánchez "i seguirà per les restants capitals de Comunitats Autònomes al llarg dels pròxims mesos". El govern espanyol desvincula l'afer de Torra respecte a l'acta de diputat amb la seva figura com a President de la Generalitat que considera manté a totes totes. Per la qual cosa, la reunió entre presidents continua el seu curs al marge de la polèmica sobre l'escó.

En una entrevista recent a TVE, Sánchez ja va indicar que veu lògic celebrar aquesta reunió abans que es posi en marxa la taula entre Governs pactada amb ERC, malgrat que el compromís era posar-la en funcionament al cap de quinze dies de la formació de l'Executiu espanyol.



El president del Govern espanyol va treure importància a l'endarreriment en la formació de la taula de Governs i ho va justificar dient que aquesta taula de diàleg és amb l'Executiu català format també per Junts per Catalunya, tot i que l'acord no es va fer amb aquest partit que, a més, va votar en contra de la seva investidura.



Sánchez va mostrar la seva disposició a afrontar el conflicte de Catalunya des del diàleg i amb clara voluntat d'enteniment, "i retornar a la política un conflicte que és polític", va dir.

No obstant això, el president del Govern espanyol també va insistir en què l'independentisme també ha de fer autocrítica i abandonar, de manera definitiva, la via unilateral, "perquè hi ha més coses que ens uneixen que les que no separen", va recalcar.



Sánchez va tornar a insistir en la seva voluntat d'obrir espais de diàleg i de consens, i va demanar que tots facin una passa al capdavant, "jo ho intentaré", ha confessat.