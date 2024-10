La Taula del Tercer Sector Social denuncia que el 25% de la població catalana viu en situació de pobresa

La Taula del Tercer Sector Social ha denunciat que "el 25% de la població catalana viu en situació de pobresa". En el marc del Dia Internacional per a l'erradicació de la Pobresa, la Taula ha demanat l'actualització de l'IRSC, l'indicador de renda de suficiència que determina l'accés a prestacions socials, "per tal d'assegurar el poder adquisitiu de les ajudes socials".

L'organització ha reclamat al Govern un Pacte Nacional pel Dret a l'Habitatge davant d'una situació "crítica". "El 40% de les llars catalanes han de fer un sobreesforç per pagar el lloguer, i es calcula que hi ha 59.000 persones sense llar", ha afirmat Francina Alsina, presidenta de la Taula.

Alsina ha reivindicat que una altra de les prioritats de la Taula és el d'avançar amb la implantació del conveni amb Endesa per regular la pobresa energètica. Aquest fenomen afecta al 20% de la població catalana i en els darrers quatre anys no ha parat de créixer fins a triplicar-se, segons dades de l'Idescat. La presidenta ha recalcat que aquesta pobresa "és un factor de desigualtat que impacta en les persones de manera diferenciada segons el lloc on viu".

"La pobresa no és inevitable"

D'altra banda, Alsina ha destacat que "la pobresa no és inevitable, sinó una decisió política", a més d'afegir que "cal fermesa i responsabilitat per posar fi a aquesta precarietat indigna de mantenir com a societat". La presidenta de la Taula ha fet una crida a les administracions perquè tinguin "altura de mires i, sobretot, valentia davant els discursos d'odi que neguen els drets humans".