Diversos rètols del metro de Barcelona denuncien l'oligopoli energètic: "El benefici d'Endesa és Monumental"

Diverses estacions del metro de Barcelona s'han aixecat aquest dimarts amb els rètols canviats. Diverses persones afectades per diferents formes de pobresa energètica, juntament amb activistes de l'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) i Enginyers Sense Fronteres, han denunciat l'oligopoli de les grans companyies subministradores d'aigua i energia modificant els cartells de les parades de Monumental, Arc de Triomf, Poble Sec i Foc.

L'acció s'ha dut a terme en el marc de la Setmana Europea de lluita contra la Pobresa Energètica, que és aquesta setmana i que ha comptat amb altres protestes semblants coordinades a ciutats de l'Estat com Bilbao, Màlaga, València i Madrid.

"El benefici d'Endesa és Monumental", "Agbar deixa el Poble Sec", "Naturgy es passa les famílies per l'Arc del Triomf" i "Foc a l'oligopoli energètic" han sigut els missatges que han aparegut als rètols de les estacions de metro de Barcelona aquest dimarts.

"Foc a l'oligopoli energètic"

L'acció, que juga amb els noms de les parades del transport públic barceloní, pretenia posar el focus sobre els beneficis "estratosfèrics" que obtenen les empreses subministradores, al mateix temps que desatenen les necessitats de les llars vulnerabilitzades i apugen els preus, tal com denuncia l'APE en un comunicat.

La primera parada modificada és la de Monumental, que denuncia que la companyia energètica amb més presència a Catalunya obté uns beneficis estratosfèrics (2.398 milions el 2022) alhora que continua vulnerant els drets fonamentals de les llars en situació de pobresa energètica. Reclamem que l'empresa deixi de tallar la llum a blocs en situació d'ocupació en precari on hi viuen famílies vulnerabilitzades i que deixi de bloquejar, d'una vegada per totes, la instal·lació de comptadors socials.

"Naturgy es passa les famílies per l'Arc del Triomf"

L'APE ha posat el focus també sobre Naturgy, a qui li reclamen que signi un conveni amb la Generalitat per "condonar el deute de les llars vulnerabilitzades i establir mecanismes per evitar que es generi nou deute", tenint en compte que són "el segon grup empresarial amb més presència en el mercat elèctric català i la primera en la comercialització de gas".

La plataforma també ha criticat Agbar per "lucrar-se escandalosament" amb "un dret tan bàsic com és l'accés a l'aigua i al sanejament", especialment per l'actual situació de sequera. També han denunciat, juntament amb Aigua és vida i la campanya #NoEnRaja, la pujada de preu del subministrament d'aigua a l'AMB i molts municipis del territori.