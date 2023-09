Condemnats els directius d'una empresa contractada per Endesa que assetjaven clients vulnerables

Un jutjat de Barcelona ha condemnat a un any i vuit mesos de presó els directius de l'empresa DPS Consulting, contractada per Endesa, que va assetjar una clienta vulnerable l'estiu de 2020. A banda, també ha establert sis mesos de presó per a la treballadora que va trucar la víctima fent-se passar per personal judicial i va pressionar-la perquè pagués en menys d'una setmana un suposat deute amb l'energètica.

Els cobradors d'Endesa duen a terme pràctiques "èticament reprovables" i en molts casos "delictives"

La jutge ha considerat que tant l'administrador de la companyia com la directora general van cometre un delicte menys greu de coaccions i ha indicat que ha quedat acreditada l'existència d'un modus operandi "ideat" pels responsables de DPS i executat pels seus empleats que incloïa "intimidació". La companyia encara teballa per Endesa.

En un comunicat, l'Aliança Contra la Pobresa Energètica ha celebrat la sentència en considerar que confirma que els cobradors d'Endesa duen a terme pràctiques "èticament reprovables" i en molts casos "delictives".

En aquesta línia, ha advertit que empreses de recobrament com DPS Consulting "es dediquen a fer la vida impossible a persones vulnerables". Per aquest motiu, el col·lectiu ha exigit que Endesa "cessi la seva relació amb una empresa amb pràctiques mafioses" i que "deixi de cedir a tercers la gestió del deute de llars en risc d'exclusió".

Per la seva banda, fonts d'Endesa han remarcat a l'ACN que la companyia no és part d'aquesta causa judicial, però ha estat coneixedora de la sentència, que encara no és ferma. En aquest sentit, subratllen que quan ho sigui, l'empresa prendrà "la decisió que correspongui".

En qualsevol cas, Endesa té un procediment intern de treball per a la gestió del cobrament del deute "molt clar i en cap cas accepta pràctiques incorrectes", destaquen les mateixes fonts. A més, actualment ha posat en marxa una eina d'intel·ligència artificial per controlar totes les trucades que fan les empreses de recobrament contractades, per garantir que s'ajusten a la legalitat i als procediments establerts per l'empresa i evitar que es facin servir "pràctiques incorrectes".

Un modus operandi instrumentalitzat

Els fets es remunten al mes de juliol de 2020, quan una treballadora de l'agència DPS Consulting va trucar a la Yolanda, una clienta d'Endesa, fent-se passar per personal judicial i va amenaçar-la d'embargar-li els comptes i tallar-li el subministrament si no pagava el deute de 2.000 euros que tenia pendent amb la companyia energètica. La víctima es trobava en situació de vulnerabilitat acreditada pels Serveis Socials i la major part del deute podia haver prescrit.

D'acord amb la sentència que s'ha conegut aquest dimarts, DPS feia unes "trucades especials" per resoldre aquest tipus de situacions. La magistrada ha indicat que de les gravacions escoltades durant el judici se'n desprén que l'empleada que va fer la trucada "llegia un guió" preestablert. Així, ha apuntat que existia un "sistema ideat" pels responsables de DPS en què es feien servir "mitjans legalment proscrits per aconseguir el cobrament" de deutes d'aquestes característiques.

Així mateix, ha donat per bones les declaracions d'aquesta treballadora, que van revelar que les trucades es feien des de mòbils amb número ocult als quals es canviava la targeta SIM cada sis mesos i que no se'n guardava registre.

Els tres acusats i DPS han quedat absolts dels delictes d'estafa en grau de temptativa i d'usurpació de funcions públiques. Per altra banda, la sentència ha fixat una indemnització de 1.000 euros per a la víctima. En aquest sentit, ha considerat que se l'ha de compensar per "l'angoixa i l'ansietat" que va patir.