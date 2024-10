El 7,7% dels treballadors a Catalunya són pobres, segons Oxfam Intermón

Malgrat el bon estat del mercat laboral, no tots els treballadors arriben a final de mes. El 7,7% dels catalans que tenen un contracte laboral viuen per sota del llindar de la pobresa. La xifra està per sota de la mitjana estatal, que és del 13,7%, segons l'informe Pobresa laboral: quan treballar no és suficient per arribar a final de mes d'Oxfam Intermón.

L'informe revela que els sectors més afectats per la pobresa laboral són l'agricultura i el treball de la llar, on 3 de cada 10 persones viuen en la pobresa tot i tenir feina. Sectors com l'hostaleria i la construcció també tenen aquest problema, que afecta dues de cada deu persones contractades. L'informe diu també que 1 de cada 4 autònoms i de les contractades a temps parcial pateixen pobresa laboral.

Dues bretxes de desigualtat territorial

La situació empitjora entre les persones nascudes fora de la Unió Europea (UE): un 30% estan en situació de pobresa laboral. De fet, és el país d'origen la característica demogràfica que té més pes a l'hora d'explicar quines persones es veuen més afectades per la pobresa laboral.

L'informe constata que és més probable patir pobresa laboral a les comunitats del sud i del llevant peninsular o a Canàries. Afegeix que a Espanya hi ha dues bretxes de desigualtat territorial: del camp a la ciutat i els desequilibris existents entre el centre i el nord peninsular i la resta de la península. Per comunitats, Andalusia es la que té una taxa de pobresa laboral més alta, un 19,4%; seguida d'Extremadura (17,2%) i Castella la Manxa (15,4%). A l'altra banda hi ha Navarra (6,3%), País Basc (6,6%) i Madrid (7%).

Treball de baixa qualitat

Oxfam Intermón afirma que tot i la creació d'ocupació, el sistema productiu i el model econòmic espanyol continuen generant llocs de treball de baixa qualitat. La conseqüència d'això, segons l'organització, és que tenir una feina ja no garanteix arribar a final de mes en condicions dignes.

A més, l'encariment de l'habitatge i dels serveis bàsics ha agreujat encara més el problema. Les llars en situació de pobresa laboral destinen entre el 67% i el 79% dels ingressos al pagament de l'habitatge i els serveis bàsics.

D'altra banda quatre de cada deu famílies amb tres menors a càrrec o més i tres de cada deu llars monoparentals (el 75% amb una dona com a referent) es troben en pobresa laboral.

"Una profunda empremta emocional"

Oxfam Intermón apunta que més enllà de les implicacions econòmiques, aquesta situació deixa "una profunda empremta emocional" ja que aquestes persones es veuen obligades a viure per treballar, han de destinar el sou íntegre a despeses bàsiques i renunciar a qualsevol forma de lleure. "Veiem l'esgotament i la desesperança dels que, tot i tenir feina, no poden avançar econòmica ni gaudir d'una vida digna", afirma el responsable de polítiques de protecció social i ocupació de l'organització, Alejandro García-Gil.

Més de la meitat de les llars en pobresa laboral han hagut de renunciar a serveis de salut essencials com ara tractaments dentals, ulleres o seguiment psicològic, a causa de la manca de diners.

Davant d'aquesta realitat, l'organització ha reclamat que es creï ocupació de qualitat, que hi hagi una protecció social més àmplia i es reformi el sistema de prestacions, de manera que les famílies més vulnerables no quedin desprotegides.