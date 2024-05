Més treballadors pobres: una de cada quatre persones que atén Càritas té feina

Cada vegada són més els treballadors pobres. El 24% de les persones ateses per Càritas a Catalunya té una feina precària que no li permet cobrir les necessitats bàsiques, segons recull l'informe sobre ocupació que l'entitat ha presentat aquest dijous. "Les situacions de precarietat laboral han augmentat i ens trobem amb índexs elevats d'inestabilitat i de treballs parcials i salaris molt baixos", ha advertit el director de Càritas Diocesana de Lleida, Rafael Allepuz.

El text alerta sobre la "polarització social", amb "persones que cada vegada tenen i volen més, i altres que tenen i tindran menys", ha contraposat el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig. De la seva part, Allepuz ha advertit sobre la precarietat actual, sobre l'exclusió del mercat (que sobretot pateixen persones majors de 50 anys), i sobre l'explotació laboral (especialment en l'economia submergida). L'organisme també avisa de la "poca eficàcia" del sistema de prestacions socials.

L'informe L'ocupació a Catalunya: una radiografia de la integració laboral. Impacte de les empreses d'inserció sociolaboral de Càritas a Catalunya' recull també que la meitat de les persones ateses està a l'atur. La taxa d'atur es va situar en el 9,1% de mitjana a Catalunya el 2023, amb més de 350.000 persones desocupades, apunte. D'aquestes, el 36% fa anys que no treballen, és a dir, es troben en situació d'atur de llarga durada (140.000).

El president de Càritas Catalunya, Francesc Roig (centre), amb la representant de les empreses d'inserció laboral de l'ens, Alba Coma, i el director de Càritas Diocesana de Lleida, Rafael Allepuz, en una roda de premsa a la seu de l'entitat. — Laura Fíguls / ACN

Càritas assenyala mancances

Càritas adverteix que les desigualtats i l'exclusió econòmica i social "tenen un preu", que és la "polarització social" i els "conflictes econòmics i socials". L'entitat demana als responsables polítics plans d'ocupació i formació flexibles que permetin regularitzar la situació de les persones que ara no tenen permís de treball, fet que les aboca a feines "indecents". També reclama més personal a l'administració per reduir els temps d'espera en els tràmits.

Càritas també posa de manifest que el sistema de prestacions és poc eficaç, d'acord amb l'informe INSOCAT, elaborat per les Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS) el novembre del 2022. Recull que la taxa de risc baixa des del 29,6% després de pensions al 19,9% després de totes les transferències. "Els imports de les prestacions són baixos, però sobretot no arriben a les persones per a les quals es van idear aquestes ajudes", ha incidit Allepuz.

Càritas també reclama als responsables polítics que compleixin les lleis aprovades i vetllin perquè així es faci, com la llei del 2017 de contractes del sector públic. Alba Coma, representant de les deu empreses d'inserció social de Càritas Catalunya, s'ha queixat que no totes les administracions estan complint la reserva de mercat per contractar empreses d'economia i inserció social, que aquesta llei estableix.