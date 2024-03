Gairebé 400.000 treballadors a Catalunya són pobres, segons CCOO

Més de 373.000 persones està en risc de pobresa o exclusió social a Catalunya malgrat tenir una feina, el que es tradueix en un de cada deu treballadors. Ho indica un informe de CCOO Catalunya que analitza les últimes dades disponibles sobre pobresa en el mercat de treball, corresponents al 2022. La xifra absoluta representa concretament un 10,9% dels ocupats, una dècima més que l'any anterior, quan es va assolir el nivell més baix de la sèrie històrica.

El sindicat argumenta que la taxa de treballadors pobres es manté estable i resisteix a l'escenari macroeconòmic "advers". El llindar de pobresa se situa en 11.840,6 euros per adult en llars unipersonals. "El context socioeconòmic recent ha estat marcat per la inflació. El seu impacte ha afectat especialment les llars amb rendes més baixes, les quals gasten més en serveis i productes bàsics", sostenen des de l'organització a la xarxa social X.

El context socioeconòmic recent ha estat marcat per la inflació.



El seu impacte ha afectat especialment les llars amb rendes més baixes, les quals gasten més en serveis i productes bàsics. pic.twitter.com/n346C3wZCr — CCOO de Catalunya (@ccoocatalunya) March 13, 2024

Segons CCOO, les llars més pobres han de dedicar el 75% de la seva renda disponible a habitatge i alimentació, mentre que les més riques poden "dedicar la meitat a altres béns i serveis". Aquesta pobresa laboral té "molt a veure amb la baixa intensitat laboral", el que té atribueix directament a "un clar biaix de gènere", on les dones tripliquen els homes en parcialitat involuntària, segons el sindicat.

El document també indica un comportament diferent per gènere i edat: mentre que en els homes la taxa de pobresa en el treball retrocedeix fins a l'11,9% amb 214.200 empleats, en les dones s'enfila fins al 9,8% amb 159.000 empleades. Pel que fa a la franja d'edat, els més perjudicats són els joves d'entre 18 a 24 anys, on la taxa s'enfila fins al 14,3%. A l'hora de definir el perfil d'empleat en risc de pobresa, en base a altres estudis i dades, el sindicat intueix que la variable població migrada "també influeix a l'hora de tenir una major probabilitat".

Per tal d'evitar i corregir tot plegat, CCOO demana uns salaris mínims "adequats" que "millorin la vida" dels treballadors. Així mateix, apunta que una millora de les prestacions per atur resulta "decisiva" per reduir la taxa. "La bretxa és més forta en els salaris més baixos", per la qual cosa exigeixen "més polítiques per fer front a la pobresa i a la desigualtat que llasten la nostra societat".

El risc de pobresa en la feina

La taxa de risc de pobresa en la feina és un indicador que recull la proporció de persones que van treballar més de 6 mesos durant l'any i que tenen una renda disponible per sota del llindar de pobresa. Això significa que es tracta de treballadors que tenen dificultats per afrontar les despeses més bàsiques per viure.