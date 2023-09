El teatre català va rebre prop de 3 milions d'espectadors la temporada passada, amb una recaptació rècord 

El teatre ja s'ha recuperat completament de la crisi derivada de la Covid-19, que va deixar les sales en una situació molt complicada. Ho diuen les xifres. L'Associació d'Empreses Productores de Teatre (ADETCA) i els Teatres Públics de Barcelona han anunciat que la temporada 2022-2023 ha aconseguit posicionar-se com la segona millor de la història del teatre català, amb un total de 2.789.751 espectadors. La primera posició l'ocupa la del 2011-2012, que en va tenir 2.890.713.

Paral·lelament, s'ha aconseguit el rècord absolut de recaptació amb 84.899.466 euros, ha explicat la presidenta de l'associació, Isabel Vidal, en una roda de premsa aquest dilluns. En total, durant la passada temporada es van programar 1.072 espectacles, amb 12.503 funcions, i l'ocupació ha estat del 60%, sis punts per sobre de l'any anterior.

Pel que fa a la resposta del públic, Vidal assegura que ha estat marcada per un "clar predomini de la dramatúrgia catalana", que ha permès apropar continguts de "primer nivell".

L'espectacle del Mago Pop, el més vist

Un 66% de les produccions exhibides van ser catalanes, i del total de muntatges en escena, el 54% ha estat d'autors catalans, un 20% de la resta d'Espanya i un 26% estrangers, i un 42% dels espectadors van veure obres en català. El mes amb un nombre més gran d'espectadors va ser el gener i els espectacles més vistos van ser Nada es imposible d'El Mago Pop, Improshow, Grease, el musical, Pretty Woman i La trena.

En català s'ha representat en el 43% de les produccions exhibides, davant del 30% de produccions en llengua castellana i el 28% en llengua estrangera. Així doncs, del total d'espectadors de la temporada 2022-2023, un 42% ha vist obres en català.

Aquest vespre se celebrarà la 22a edició de la gala Catalunya aixeca el teló, l'acte que dona el tret de sortida a la temporada teatral catalana i que enguany gira al voltant de la pregunta de què passaria si es prohibís l'humor. L'esdeveniment reivindicarà enguany "l'art de fer riure", introduint l'humor en totes les disciplines de les arts escèniques. En el decurs de la gala, es lliurarà la Menció Honorífica Premi Catalunya de Teatre a l'actor Joan Pera.



Els repte del teatre

Tot i els bons resultats, la directora ha deixat clar que també hi ha diversos reptes que haurà d'afrontar el sector, com és el cas, per exemple, de l'arribada de la intel·ligència artificial. D'altra banda, Vidal ha aprofitat el discurs per denunciar "la censura" que veu els treballadors del sector com "instruments al servei de la ideologia".

"En l'era de la màxima informació és estúpid bloquejar la llibertat de pensament i l'esperit crític a través del fet de suspendre o no programar espectacles". Finalment, la presidenta de l'ADETCA ha assegurat que es continuarà treballant per millorar les condicions del sistema teatral, amb l'objectiu d'aportar més estabilitat i creixement.