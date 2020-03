Allau de suspensions d’activitats d’oci a Catalunya pel coronavirus

Desenes d'activitats d'oci s'han vist anul·lades o ajornades per les mesures anunciades aquest dimecres pel president del Govern, Quim Torra, impulsades per frenar l'expansió del coronavirus a Catalunya. Una de les indicacions ha estat la suspensió de les activitats, públiques o privades, per a més de 1.000 persones i, en el cas de concentracions de menys d'un miler de persones, es podrà cobrir només un terç de l'aforament de l'espai. Això ha provocat una allau de cancel·lacions o ajornaments per part del sector de la cultura, l'educació i els esports.

Les sales més emblemàtiques de la cultura catalana han anunciat les primeres cancel·lacions. El Palau de la Música ha posposat tots els concerts i conferències entre els dies 12 i 26 de març i ha ajornat el concert de l’Escola Coral de l’Orfeó Català previst per al diumenge 29 de març. Per la seva banda, el Gran Teatre del Liceu ha suspès l'estrena mundial del pròxim dia 19 de la nova producció de l'òpera Lohengrin, de Richard Wagner i ha posposat El monstre al laberint.



El món de la música ha actuat ràpidament. Razzmatazz, l'Apolo i L'Auditori han anunciat aquest dimarts que cancel·len els concerts i esdeveniments programats durant quinze dies a partir d'aquest dijous. Així mateix, el festival Cruïlla de primavera ha suspès la presentació del nou disc de Sopa de Cabra al Poble Espanyol previst per aquest dissabte. La 39a edició del Festival de Jazz de Terrassa, i el festival Interfest també s'han anul·lat. En aquest sentit, la patronal de l'oci nocturn Fecasarm considera que les mesures anunciades afectaran 25.000 discoteques, bars musicals, cafès, teatres, concerts, bars i restaurants. Segons l'entitat, la mesura "deixarà sense feina a milers de treballadors" ja que "alguns grans locals ja s'han afanyat a presentar ERO temporals".



L'escenari teatral també s'ha vist obligat a baixar el teló. El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) ha suspès les seves representacions i activitats públiques durant 15 dies a partir d'aquest dijous i fins al 26 de març inclòs. El Teatre Tantarantana ha anul·lat l'estrena i representació de dos treballs escènics impulsats des del seu projecte com a fàbrica de creació. L'estrella El Mago Pop ha suspès totes les funcions del seu nou espectacle Res és impossible en el Teatre Victòria de Barcelona fins al 26 de març. L'Auditori del Fòrum, el Teatre Tívoli i el Teatre-Auditori de Sant Cugat també s'han vist afectats per les mesures contra el coronavirus.



Però no tot són tancaments. El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) i La Pedrera continuaran oberts, tot i que estan pendents de les informacions de les autoritats. El Gremi d'Editors de Barcelona treballa amb "normalitat" per la celebració de la festa de Sant Jordi el 23 d'abril, ha explicat a Europa Press el president del gremi, Patrixi Tixis. D'altra banda, la Sagrada Família limitarà l'aforament a 1.000 persones simultàniament. També ha endarrerit els concerts de Mans Unides i el de Setmana Santa. El Festival de Cinema Francòfon de Barcelona Ohlalà! s'ha prorrogat fins a l'octubre.



D'altra banda, la Federació de Cinemes d'Espanya ha anunciat aquest dimecres que les sales de les tres zones més afectades pel coronavirus Madrid, La Rioja i Àlaba, i també Catalunya, seguiran obertes al públic amb un aforament limitat d'un terç del total de cada una de les sales durant els pròxims quinze dies fins el 25 de març.



A més del món artístic i cultural, la Diputació de Tarragona ha suspès el Cicle de Muntanya i de Cinema VO i ha frenat les activitats obertes al públic dels centres educatius de la Diputació a Tarragona, Reus i Tortosa, seguint les indicacions del Govern. Així mateix, el Govern espanyol va anunciar el 10 de març que, d'acord amb les comunitats autònomes, tots els esdeveniments esportius que suposin una gran afluència d'aficionats se celebraran a porta tancada, entre ells el partit del Barça-Nàpols el 18 de març.



D'altra banda, Òmnium Cultural ha decidit anul·lar els actes dels 15 dies vinents per prevenir el Covid19. La fira Spannabis de Cornellà de Llobregat, que esperava rebre 20.000 visitants, s'ha ajornat. Sabadell ha endarrerit la Fira de l'Ocupació i la fira A Sabadell som clicks, a Sitges han prorroga el Festival Internacional de Patchwork de Sitges i La Fira de Lleida ha anul·lat la 14a edició de Petitàlia. Per la seva part, els Ajuntaments de Masquefa i Òdena han enrederit la Fira Futur i la Fira de Dones. L'Ajuntament de Tortosa ha posposat el segon Fòrum Econòmic Terres de l'Ebre