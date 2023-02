Temor per la desaparició permanent de l'històric Tramvia Blau de Barcelona

L'associació Promoció del Transport Públic ha reivindicat tornar a posar en marxa el Tramvia Blau de Barcelona, quan fa cinc anys del seu tancament provisional per motius de seguretat. En un comunicat, ha recordat que el tancament es va fer sota la "promesa" d'un procés de reforma integral.

L'associació ha reconegut que el servei que oferia aquest mitjà de transport en les seves últimes expedicions no era eficient i requeria una renovació profunda per adaptar-los al estàndards del segle XXI. Cinc anys després però, constata que els treballs no han començat i per això temen "que no ho facin mai" i que el Tramvia Blau acabi finalment desapareixent.

La PTP ha reivindicat que no sigui així ja que defensa que és una oportunitat per enllaçar el centre de la ciutat amb el parc d'atraccions del Tibidabo i el parc de Collserola, a través de la connexió amb la línia L7 de Ferrocarrils i el funicular del Tibidabo a la plaça del Doctor Andreu. En aquest sentit, ha demanat també la integració tarifària d'aquests tres modes de transport, oferint un sol bitllet per al trajecte.

En cas que es reprengués el servei, també ha apuntat que cal garantir la coordinació horària entre els diferents serveis i augmentar-ne la capacitat. El Tramvia Blau recorria l'Avinguda del Tibidabo durant 1.276 metres, fins arribar al peu del funicular d'aquesta muntanya. Data de 1901 i és el més antic que queda -o quedava- a la ciutat.