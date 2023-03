La primavera la sang altera... i les al·lèrgies. El dilluns canviem oficialment d'estació i els al·lèrgics ja es preparen per conviure amb els esternuts constants, la secreció nasal i els ulls plorosos. A Catalunya hi ha 2,5 milions de persones que pateixen alguna malaltia al·lèrgica, i es preveu que aquesta xifra es dupliqui l'any 2050, segons dades de la Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica (SCAIC). L'impacte de la contaminació explicaria aquest increment, ja que altera el pol·len i el fa més agressiu.

Cada temporada d'al·lèrgies és diferent a l'anterior, en funció de l'inici de les pol·linitzacions i del temps que hagi fet a l'hivern. Enguany, la temporada d'al·lèrgies al pol·len començarà més tard de l'habitual, però seran més fortes. Ho explica la coordinadora de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya (XAC) i professora i investigadora de la UAB, Jordina Belmonte, que assenyala que les baixes temperatures de les últimes setmanes han endarrerit les pol·linitzacions.

Segons la XAC, entre la setmana vinent i la darrera setmana de març, les plantes començaran a alliberar pol·len en quantitats "notables". Concretament, s'espera que la pol·linització del xiprer s'estengui fins a l'abril i que les pol·linitzacions primaverals, com són les del pollancre o el plàtan, comencin amb retard i amb força, però que tinguin una durada més curta de l'habitual. En aquest sentit, remarca que els canvis de temperatura no només han retardat la floració de moltes plantes, sinó que també ha provocat que les plantes hagin acumulat més pol·len del normal i ara el deixin anar de cop i en quantitats més grans.



La pluja podria canviar aquesta previsió

Les prediccions de l'entitat podrien patir alguna alteració si es donen episodis de pluges que, si són forts i durant les hores de llum, arrossegarien el pol·len cap a terra. També si es donen episodis de vent molt fort podria fer baixar les concentracions de pol·len.

Sigui com sigui, Belmonte recomana a les persones al·lèrgiques que mantinguin la mascareta a l'exterior aquesta primavera per minimitzar l'impacte de la malaltia. L'experta recorda que la mascareta "protegeix" de tot allò que pugui arribar a nas i boca, que és on impacten els al·lèrgens.

El canvi climàtic i les al·lèrgies respiratòries

En la roda de premsa d'aquest divendres, la XAC i la SCAIC han alertat de l'augment de casos d'al·lèrgies respiratòries a causa dels canvis climatològics i la contaminació. Segons ha explicat la doctora Lorena Soto, especialista en al·lergologia de l'Hospital de Santa Creu i Sant Pau, la contaminació té un efecte directe en la malaltia al·lèrgica respiratòria, no només pel dany que provoquen les partícules tòxiques sobre les vies respiratòries, sinó perquè el pol·len altera la seva estructura com a mecanisme de defensa davant la pol·lució.

Això incrementa el risc que la persona pateixi una reacció inflamatòria nasal o bronquial, donant lloc a més símptomes i crisis al·lèrgiques respiratòries més greus. La Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica estima que el 25% de la població pateix rinitis i/o conjuntivitis al·lèrgica i fins a un 12% asma al·lèrgica, afeccions que tenen un impacte important sobre els costos sanitaris, socials i familiars.