Temps de Flors rep uns 400.000 visitants i l'Ajuntament admet que cal "trobar un equilibri" per l'afluència creixent

La 69a edició de Girona Temps de Flors ha rebut uns 400.000 visitants, xifra que suposa un increment del 10% respecte a l'any passat. Una edició "molt positiva", segons l'Ajuntament, que calcula que l'impacte econòmic serà superior als 10 milions.

Amb tot, des del consistori reconeixen que "cal trobar un equilibri" per l'increment de visitants, si bé assenyalen que "no es poden posar portes al camp". Aquest fet arriba en ple creixement del malestar a la ciutat per la massificació turística, que ha provocat la recent creació d'una plataforma que advoca pel decreixement.

La vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis, ha explicat que s'hauran fet servir uns 400 litres d'aigua en una edició "imaginativa" pel context de sequera en què s'ha fet el certamen i ha revelat que durant el mes de gener "hi van haver moments difícils", en relació amb la possibilitat que no s'acabés fent Temps de Flors.

Geis, ha valorat "positivament" els nou dies de certamen, però assenyala que cal trobar "un equilibri" i deixa clar que no creu que les coses hagin "de créixer exponencialment". "No estem aquí, ni crec que aquest sigui l0interès. Una altra cosa és que això creï un impacte tan gran per què la ciutat és bonica i no es poden posar portes al camp. Ara bé, a la vida sempre hi ha d'haver equilibris i això sempre ho he defensat", ha remarcat.

La vicealcaldessa també ha ressaltat que la majoria de visitants d'aquesta edició han estat de proximitat. En concret, més del 70% dels qui s'han acostat a Temps de Flors aquest any venien d'alguna localitat catalana, mentre que la resta eren majoritàriament d'altres llocs de l'Estat, França i altres països com Alemanya o Anglaterra. Tot plegat fa preveure un impacte econòmic i gual o superior als 10,5 milions d'euros de l'any passat.