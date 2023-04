Temps de Flors s'adapta a la sequera i utilitzarà plantes que requereixin poca aigua 

La 68a Temps de Flors, el certamen floral a l'aire lliure que vesteix de flors els carrers de Girona, s'adapta a la situació de sequera. Amb l'objectiu de reduir el consum d'aigua, els muntatges es faran amb plantes que requereixin menys aigua. També es farà ús de dipòsits d'aigua freàtica. Un camió s'encarregarà d'omplir una xarxa de 25 dipòsits de mil litres que es repartiran estratègicament per diferents punts de la ciutat.

Del 13 al 21 de maig, els visitants podran veure 126 muntatges amb les flors en 106 punts diferents de la ciutat, majoritàriament al Barri Vell, però repartits a 13 barris (Can Gibert del Pla, Carme, Devesa, Eixample, Les Pedreres, Mercadal, Montilivi, Palau-sacosta, Santa Eugènia, Sant Narcís, Taialà i Vall de Sant Daniel).

Hi haurà tres itineraris proposats per poder veure els diferents projectes repartits per la ciutat, uns recorreguts a través dels principals eixos comercials i de les zones verdes urbanes i periurbanes del municipi. A més, també hi haurà dos recorreguts accessibles per a persones amb mobilitat reduïda.

Nous espais

Enguany, el certamen recupera alguns punts com ara patis tancats durant la pandèmia i que no es van obrir l'any passat. Com a novetat hi ha la incorporació de l'antic teatre i sala de ball Odeon i es podran tornar a visitar espais interiors com el Museu d'Història de Giorna, la Casa Lleó Avinay, l'església de sant Lluc, l'edifici Díaz Tarragó, la Casa Martínez Davalillos i el Museu d'Història dels Jueus.

Els projectes florals els elaboren, com cada any, entitats i voluntaris de manera desinteressada. Durant la presentació de la 68a edició de Temps de Flors, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha exposat que l'organització del certamen és "molt complexa" i que la ciutat "es tensiona bastant" però que, tot i això, la darrera edició va ser "un èxit absolut" amb uns 350.000 visitants.