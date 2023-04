Així celebraran la diada de Sant Jordi les principals ciutats catalanes més enllà de Barcelona

Barcelona es convertirà aquest diumenge en capital del llibre i la rosa amb una jornada de Sant Jordi festiva i multitudinària, que enguany cau en diumenge. Més enllà de la capital catalana, però, municipis d'arreu de Catalunya, alguns amb tradició medieval, com Montblanc, s'han preparat per acollir paradetes, presentacions de llibres, sardanes, mercats, fires, castells i concerts que faran d'aquest dia un dels més destacats del calendari popular català.

Després de dues edicions marcades per la pandèmia i de les pluges intenses i la pedra que va caure l'any passat, floristes, llibreters i flequers d'arreu del país esperen que aquest Sant Jordi sigui de record. Així celebrarà la diada de Sant Jordi el Camp de Tarragona, Lleida i Girona.



La diada més "castellera" a Tarragona

Com cada any, el centre neuràlgic de la diada de Sant Jordi a Tarragona és la Rambla Nova, on s'instal·len desenes de parades de llibres i roses. Aquest any, estaran obertes des de les 9:00 fins a les 21:00 hores. A mitja tarda, sobre les 19:00 hores hi haurà la tradicional ballada de sardanes a la plaça Verdaguer, i a les 20:00 hores es farà l'actuació castellera de les quatre colles de la ciutat a la mateixa Rambla Nova.

Al llarg de tota la jornada, s'han organitzat actuacions musicals per als més petits a les escales del Col·legi Teresianes. Hi actuarà la Banda Junior, la Banda Fòrum TGN i la Rambla Music Big Band, entre d'altres. També hi haurà signatures de llibres a la parada de la cooperativa de consum La Capona, amb autors com Rafa Marrassé i Toni Orensanz (La gran explosió), i la Llibreria Adserà, amb les escriptores Carme López, Montserrat Cebrián, Toni Solé Armand i David Puig, entre d'altres.

La Setmana Medieval de Montblanc

El Sant Jordi més especial de Catalunya és sens dubte el de Montblanc. La capital de la Conca de Barberà s'engalana durant una setmana per reviure l'autèntica llegenda del patró de Catalunya, amb representacions teatrals, mercats i fires medievals, tast de vins de la comarca i espectacles de tota mena.

'Representació de la llegenda de Sant Jordi', dins la Setmana Medieval de Montblanc, al portal del Foradot, amb focs artificials i 'maping' a les muralles, en una imatge d'arxiu. — Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi

La programació d'actes arranca divendres amb la inauguració de l'exposició Història i llegenda i el pregó a càrrec de la companyia montblanquina Factoria Bram, seguit del Dracum Nocte i el Correfoc. Durant tot el cap de setmana, els carrers i carrerons de Montblanc no només s'ompliran de llibres i roses, també hi haurà parades amb productes artesanals de la zona i molt més.

El Sant Jordi més popular a Reus

Els edificis modernistes del centre de Reus també s'engalanen per celebrar la diada de Sant Jordi, que omplirà les places i carrers de la ciutat amb parades de roses i llibres per a tots els públics. A la plaça del Mercadal hi haurà les llibreries, les floristeries, l'estant de l'ajuntament i de la Diputació de Tarragona. La resta de parades, d'entitats culturals, esportives, partits polítics i centres educatius, es repartiran per la plaça de Prim, el raval de Santa Anna, la plaça del Castell, el carrer de la Mar, el Fossar Vell, la plaça del Teatre i la plaça de Sant Pere.

Al llarg de la jornada, s'han organitzat activitats per a tots els públics, com el contacontes de la parada de La Casa de la Misericòrdia (11:00 hores), la cercavila del gegant En Peret Ganxet pels carrers del nucli antic (12:00 hores) o la marató de lectura de textos de Xavier Amorós (17:30 hores). Sobre les vuit del vespre, hi haurà una actuació castellera a càrrec dels Xiquets de Reus i a continuació, tindrà lloc l'encesa del Drac, el Drac petit i la Víbria a la plaça del Mercada.

A més, si et dius Jordi, Jordina, Jorge o Georgina podràs entrar gratuïtament al Gaudi Centre.

Sant Jordi a l'Ebre

A les Terres de l'Ebre, les diades de Sant Jordi més destacades són les de Tortosa i Amposta. A la capital del Baix Ebre, l'activitat es concentrarà als carrers del nucli antic: des del principi del carrer Sant Blai, plaça de l'Àngel, carrer de l'Àngel, plaça Agustí Querol, carrer de la Rosa i plaça de la Cinta. En aquest últim punt es trobarà el gruix de parades de llibres i punts de venda de roses. També hi haurà signatures d'autors ebrencs. Al llarg de la jornada hi haurà una ballada de sardanes, un espectacle itinerant sobre la llegenda de Sant Jordi i un espectacle de circ a la plaça de l'Ajuntament,entre d'altres.

A Amposta, l'epicentre de la diada de Sant Jordi seran el carrer Major i a la plaça de l'Ajuntament. De 10:00 a 21:00 hores hi haurà parades de llibres i roses. A partir de les 11:00 hores, s'espera que per les carpes hi passin autors com Elena Fora, Maria Mingorance, Carme Roca Nadal, Carme Maigí, Lluís Montull, Georgina Matamoros, Marta Tena, Óscar Meseguer, Josep Valldepérez, Carme Cruelles, Joan Callau i Sergi Ferré per firmar les seves obres.



La Rambla de Lleida

Les rambles de Ferran i Francesc Macià de Lleida s'ompliran aquest diumenge de roses i llibres fins a les 21:00 hores. Les parades de les entitats culturals i socials s'ubicaran a la Plaça Sant Joan. Enguany, el protagonista de la jornada de Sant Jordi a la capital de Ponent serà el dramaturg i escriptor lleidetà Josep Vallverdú, que aquest any celebra 100 anys.

L'Ajuntament també ha organitzat tot un seguit d'activitats al voltant del patró de Catalunya. A les 11:00 hores, el cantautor i productor musical lleidatà presenta el seu nou EP Nit de Primavera. A les 18:00 hores, hi haurà una ballada de sardanes amb la Bellpuig Cobla.

Les roses i els llibres tornen a la la Copa de Girona

A Girona, les parades de llibres i roses tornen a la Copa i i al passeig de la Devesa després de traslladar la fira mercat de Sant Jordi al Palau Firal. A partir de les 11:30 hores es podrà ballar sardanes a la plaça de la Independència. A la mateixa hora, també hi haurà un espectacle teatral a la rambla de la Llibertat, seguit d'un taller de circ a les 16:30 hores. Durant tota la jornada han previst diverses activitats, a més de les tradicionals signatures de llibres.

Alguns clients mirant llibres en una parada de la rambla de la Llibertat de Girona durant la diada de Sant Jordi del 2019. — Aleix Freixas / ACN

Les capitals de les comarques gironines també han preparat una diada d'allò més especial. A Figueres, la Rambla serà el nou epicentre de la festa, amb un centenar de parades de llibres, roses i d'entitats. A Banyoles, s'instal·laran a la plaça Major, que també acollirà tallers, un vermut musical i una cercavila.

A la capital de la Garrotxa durant tot el dia, el Firal serà el centre neuràlgic de Sant Jordi. Una setantena de parades ompliran el passeig d'Olot fins a les 21:00 hores. A partir de les 11:30 hores, hi haurà una ballada de sardanes. Cap al migdia, a la plaça Campdenmàs es farà un dinar popular i una actuació castellera a la plaça Rector Ferrer a les 17:00 hores.

Sant Jordi a la Catalunya Central

Pobles i municipis de la Catalunya Central també s'engalanen amb motiu de la diada de Sant Jordi. A Berga, els carrers es tornaran a omplir de parades de roses i llibres. L'Ajuntament també ha organitzat activitats culturals, com tallers de poesia o itineraris pel centre de la ciutat, entre d'altres. A la tarda, entre les 17:30 i les 20:30 hores, la plaça Sant Joan es convertirà l'epicentre de la 10a Marató de lectura per la llengua.

A Vic, l'icònica plaça Major de la capital d'Osona acollirà activitats per a tots els públics, a més de les tradicionals parades de llibres, roses i entitats. A més, autors del territori signaran els exemplars de les seves últimes obres literàries, com Lluc Crusellas, Xavier López o Cristina Masramon.