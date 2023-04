S'acosta el Sant Jordi més gran

La logística per celebrar la diada del llibre i la rosa està preparada, i els organitzadors s'han mostrat "tremendament il·lusionats" davant el Sant Jordi que es presenta, perquè com ha assenyalat Patrici Tixis, president de la Cambra del Llibre de Catalunya, el model que s'ha anat construint els darrers anys s'ha consolidat i enguany tindrem "un Sant Jordi més gran que l'any passat".



Molta il·lusió i bones perspectives per viure un dia del llibre i la rosa que caurà en diumenge, que tindrà partit del Barça i una previsió meteorològica encara incerta.

Més autors i més oferta que mai

Tot i que el centre d'atenció es posa amb Barcelona, per les seves dimensions, el cert és que la festa tindrà un gran nivell a tot Catalunya. "La gran xarxa de llibreries d'aquest país, farà que a qualsevol punt de Catalunya se celebri amb molts llibres i moltes roses", ha remarcat Eric del Arco que viurà el primer Sant Jordi com a president del Gremi de Llibreters de Catalunya.

"Un país que una nit se'n va adormir amb els carrers sense res i l'endemà es lleva amb tot de llibres i de roses, i amb l'alegria de celebrar una cosa tan nostra, fora de Catalunya costa d'entendre. Ho volen assimilar a una fira i el Sant Jordi és una cosa transversal, és una festa popular", ha destacat Del Arco, que també ha volgut assenyalar la importància de què hi hagi més llibreries i més editorials.

"Ho volen assimilar a una fira i el Sant Jordi és una cosa transversal, és una festa popular"

Les previsions s'han superat i les xifres seran més grosses que abans de la pandèmia, i hi haurà més metres de parades arreu. A Barcelona, hi haurà 320 parades de les quals 213 tindran signatures d'autors, i això ha estat un repte de logística. A la capital catalana el metratge de parades ha augmentat un 17%. A més, des del divendres les llibreries podran tenir parades, tot i que el descompte només s'aplicarà el dia de Sant Jordi.

A la capital hi haurà tres quilòmetres dedicats als llibres i les roses, bona part concentrats al Passeig de Gràcia i Gran de Gràcia. El Passeig de Sant Joan serà l'epicentre del llibre infantil juvenil, la novel·la gràfica i el còmic. I com a curiositat, dir que el barri de Gràcia és el districte que té més llibreries per habitant, i que enguany, es recuperen les Rambles on va néixer fa gairebé un segle el dia del llibre i la rosa amb 278 metres de parades. Recordem que la festa de Sant Jordi va néixer el 1926, però es celebrava a l'octubre, i no va ser fins a l'any 1931, en temps de la República, que el dia del llibre i la rosa es va començar a celebrar el 23 d'abril.

Arreu del territori s'espera un Sant Jordi espectacular de les nou del matí a les nou del vespre, amb bones previsions de facturació i vendes. Però més enllà de les llistes dels més venuts, Tixis ha volgut insistir en la idea que "per a nosaltres el més important és que tothom pugui trobar el llibre que necessita. Creiem que aquest any hem posat una gran diversitat d'oferta i creiem que serà un gran èxit". Tot i que, "globalment el Sant Jordi en català representa el 20% de les vendes tot l'any i això és moltíssim", tal com ha ratificat Tixis. Literàriament serà un Sant Jordi marcadament divers, i no cal perdre de vista que les famoses llistes del més venuts només representen el 5% de les vendes.

Festa referent a nivell internacional

Pel fet que la diada caigui en diumenge no desperta preocupacions, perquè la gent es mourà i sobre el tema del partit del Barça, del Arco ha dit "al llarg de la història han passat tantes coses… que el futbol és una més. Sant Jordi és una cosa tant grossa que passa per sobre. A nivell logístic l'esforç el fa l'Ajuntament perquè son dispositius diferents".



Es miri com es miri, Sant Jordi és una festa incomparable on s'emmirallen moltes ciutats del món, de fet la celebren a 45 països. Potser el secret del seu èxit, té a veure amb l'observació d'Eric del Aro: "és una festa popular i transversal on s'evidencia l'afecte de la gent, una festa que dura unes 12 hores. Un dia d'una felicitat global que roman".