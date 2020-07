Tercer dia consecutiu de caiguda dels positius a Catalunya

Tot i que segurament encara sigui massa d'hora per treure conclusions definitives, Catalunya suma el tercer dia consecutiu amb una reducció en l'increment de contagis de Covid-19. Segons el darrer comunicat del Departament de Salut, en les darreres 24 hores se n'han notificat 590, el que suposa un descens important respecte els 755 anunciat ahir. Diumenge la xifra s'havia elevat a 944, mentre que dissabte s'havia arribat als 1.226. Bona part dels contagis es concentren a Barcelona i les dues regions metropolitanes. En paral·lel, la capital ha decidit reduir en un 15% l'aforament de les seves platges, precisament per limitar al màxim el risc d'expansió de la pandèmia.



Més enllà dels contagis, Salut ha anunciat una nova mort per coronavirus, de manera que ja s'arriba a les 12.644 víctimes a Catalunya des que va aterrar-hi la malaltia. A més a més, ara mateix hi ha 58 persones greus a les UCI dels hospitals del Principat. Pel que fa a regions, a la ciutat de Barcelona s'han notificat 143 nous casos, mentre que a les regions metropolitanes nord i sud els increments són de 141 i 75 positius, respectivament. A Barcelona hi ha un descens de 67 positius, mentre que a la metropolitana sud la caiguda és de 34. En canvi, a la nord s'ha registrat un increment de 15 positius més. A la regió de Lleida hi ha un descens important, ja que s'ha passat de 205 nous casos ahir a només 92 avui, el que indicaria que podrien començar a tenir efecte les restriccions que s'hi han pres.

Reducció d'aforament a les platges

L'Ajuntament de Barcelona ha decidit reduir l'aforament de les platges de la ciutat un 15% per reduir el risc de contagis. El consistori ho ha acordat amb la resta de municipis metropolitans. Tots els consistoris reduiran els aforaments, però s'adaptaran a la realitat de cada localitat. Aquest 15% que aplicarà Barcelona suposa una disminució de la capacitat de 8.000 persones. El regidor d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, ha explicat que no s'ha optat per una reducció major perquè no hi hagués un "èxode" a altres municipis, i perquè no s'hi facin cues excessives per entrar. Badia ha demanat a la ciutadania fer un ús de la platja "més imprescindible" i no s'hi estigui tot el dia.



Els divendres i els caps de setmana de 16 a 20 hores és la franja de més ocupació de les platges a Barcelona. De fet, cada cap de setmana, la Guàrdia Urbana ha hagut de restringir l'accés, arribant a cinc o sis platges. No s'ha arribat mai al total d'aforament de 38.000 persones, perquè hi ha algunes platges que no s'omplen mai. La nova reducció del 15% entrarà en vigor immediatament, però en realitat no serà efectiva fins al divendres, que és quan hi ha més ocupació.