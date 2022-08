Termòmetre disparat en alguns llocs de treball: "Havíem d'assistir els pacients a una temperatura inhumana"

Les onades de calor d’aquest estiu han disparat les temperatures en alguns centres de treball fins a nivells insostenibles. El Meteocat alertava la setmana passada que aquest juliol ha estat un dels tres més calorosos mesurats a Catalunya, juntament amb el de 2015 i el de 2006. Arran de la denúncia dels sindicats CCOO, UGT i la CGT, Inspecció de Treball ha obligat a paralitzar l'activitat de la Sucursal 35 de Correus a Barcelona per les altes temperatures. Amb l'aire acondicionat espatllat des de feia setmanes, el termòmetre ha arribat als 32 i 33 graus amb una humitat de fins el 70%. Això pot provocar una sensació tèrmica de fins a 43 graus.

Correus ha comunicat el tancament temporal i ha reubicat els treballadors

"Ja fa un parell de setmanes que advertíem que les mesures preses eren insuficients, però l'empresa ens ha fet cas omís", assenyala Juani Cerezo, Secretària de CCOO de la Secció Sindical Correus Barcelona.

Un cop la Inspecció va decretar la paralització de l’activitat "per risc greu imminent", l’empresa ha comunicat des d'aquest dijous el tancament temporal de l’oficina i ha reubicat els treballadors en altres centres. La resolució reconeix el risc d'"estrès tèrmic", que s’agreuja en el cas de dos treballadors, una embarassada i una persona amb problemes cardíacs. L’estrès tèrmic provoca els símptomes habituals en cas de cop de calor, com marejos i desmais.



En aquesta oficina del carrer Calàbria de Barcelona no hi havia climatització perquè feia setmanes que l’aire acondicionat s’havia espatllat. "No hi havia manera que l’arreglessin, no s’estaven prenent les mesures adequades", sosté Cerezo. L’empresa tampoc va facilitar altres opcions, com una font d’aigua fresca per refrescar-se o la possibilitat de fer descansos més sovint, segons denuncien. "Altres oficines sí que tenen climatització, però d’altres no i ho batallem diàriament. Aquest cas era flagrant", afegeix la sindicalista.

Segons Correus ha comunicat als sindicats, l’oficina romandrà tancada temporalment i en principi arreglarà l’aire perquè els treballadors puguin tornar. CCOO també està prenent mesures respecte a una oficina a Vilassar de Dalt (Maresme), que estaria en una situació similar, però intentaran que l’empresa hi posi remei abans de denunciar-ho a Inspecció.

Cerezo també apunta una altra problemàtica, que és la dels carters a peu de carrer. "L’empresa ha de donar roba adequada, protector solar… A vegades ho fa bé i a vegades no, també estem batallant-ho. Aquest any està sent espectacular", subratlla.

Ambulàncies a 55 graus

Un altre cas denunciat ha sigut el de les ambulàncies Falck, una empresa que opera al Baix Llobregat, el Vallès Oriental i l’Occidental, principalment. La CGT ha denunciat que a l’interior dels vehicles s’havien arribat a assolir els 55 graus. "Havíem d’assistir els pacients a una temperatura inhumana", denuncia Samuel, portaveu de la CGT.

Els 60 vehicles nous tenien un sistema de climatització més senzill: "Un nyap"

Segons el sindicat, el problema es va desencadenar arran del canvi de vehicles en els últims mesos. Una seixantena d’ambulàncies van ser reemplaçades i les noves tenien un sistema de climatització més senzill. "Va ser un nyap que van fer per estalviar-se diners", critica el portaveu.



El mes de març ja van començar a detectar que no es tractava d’un sistema eficient per aconseguir una temperatura òptima. "No podíem donar una assistència de qualitat". Van advertir l’empresa, però no hi va haver canvis. "El mes de juny, amb l’augment de temperatures, les cabines van començar a pujar a 40, 46, 50 graus. Algun treballador va haver d’assistir marejat un pacient, i vam fer assistències en locals perquè s’hi estava millor que dins el vehicle".

Després de veure que l’empresa no ho solucionava, van denunciar-ho també a Inspecció del Treball. Després de parlar amb l’empresa, la companyia va notificar que ho solucionaria cap al setembre. "Havia de ser de manera immediata", lamenta el portaveu. Després d’insistir perquè es fes una medició de la temperatura, Inspecció va decretar que no era una emergència però que sí que hi havia risc tèrmic, i va donar a l’empresa una setmana de marge per fer millores. El sindicat assenyala també la manca de mitjans de la Inspecció per fer front a totes les problemàtiques.



La CGT, però, considera les últimes millores "insuficients", perquè encara hi ha vehicles a 40 graus. "Aquest és el primer estiu que ens passa, no havíem arribat mai a tanta temperatura. S’han volgut estalviar diners i això ha afectat l’operativa", conclou Samuel.